Кандидат у президенти США: американські гроші повинні піти в Газу

Як повідомляє JTA – кандидат в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс заслужив оплески на щорічній конференції J Street, коли він сказав, що частина грошей, які Ізраїль отримує від Сполучених Штатів за допомогу в обороні, повинна піти на гуманітарну допомогу в секторі Газа.

Ліберальна єврейська близькосхідна політична група в якості однієї з тем конференції в цьому році хоче чинити тиск на кандидатів-демократів, які потребують вони від Ізраїлю припинення розширення поселень в якості умови отримання допомоги США.

Серед п’яти кандидатів, які виступили на конференції, Сандерс, єврейський сенатор з Вермонта, був самим рішучим прихильником тиску на Ізраїль. Іншими, хто виступав наживо в конференц-центрі, були сенсі Емі Клобучар з Міннесоти і Майкл Беннет з Колорадо; Піт Буттигег, мер Саут-Бенд, штат Індіана; і колишній міністр житлового будівництва США Джуліан Кастро.

«Я б використовував кредитне плече, 3,8 мільярда доларів – це великі гроші, і ми не можемо надати його карт-бланш уряду Ізраїлю або будь-якого уряду», – сказав Сандерс.

На питання про те, як він буде вирішувати гуманітарна криза в секторі Газа, який знаходиться під контролем терористичного угрупування ХАМАС, Сандерс сказав: «Моє рішення – це, скажімо, Ізраїлю, якщо ви хочете військової допомоги, ви йдете щоб докорінно змінити ваші взаємини з людьми з Гази. Я б сказав, що частина з цих 3,8 мільярдів доларів повинна піти прямо зараз на гуманітарну допомогу в Газі.