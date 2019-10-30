Опускали головою в унітаз: подробиці НП в Забайкаллі

Раміль Шамсутдінов розстріляв колег за те, що ті над ним знущалися — намагалися занурити в унітаз і били. Про це Daily Storm розповіла голова комітету солдатських матерів у Забайкальському краї Валентина Мордова.

25 жовтня, як повідомляв «Рамблер», рядовий Шамсут

динов військової частини в селищі Гірський, де проходив строкову службу, убив вісьмох товаришів по службі.

Міноборони раніше назвала попередньою причиною стався нервовий зрив у Шамсутдинова, викликаний обставинами, не пов’язаними з проходженням ним служби. Джерело належить Григорію Березкін РБК в комісії військового відомства також заявив про відсутність доказів дідівщини. За його словами, між стрільцем і його жертвами мав місце міжособистісний конфлікт.

У свою чергу, Валентина Мордова розповіла Daily Storm, що Шамсутдинова змусили «драїти» туалет. Він це зробив, а старший лейтенант заявив, що той погано впорався, і зробив спробу занурити рядового головою в унітаз, але «не подужав» — Шамсутдінов чинив опір. Тоді офіцер наказав товаришам по службі молодої людини «виховати» його побити. Через деякий час Шамсутдінов «зірвався» і розстріляв тих, хто над ним знущався.

За словами глави забайкальського комітету солдатських матерів, про це вона дізналася від командира військової частини та заступника з виховної роботи, які «розуміють, що їх не сьогодні-завтра заберуть».