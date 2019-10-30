Повноваження — силовикам, громадянам — обмеження: В зоні ООС вводиться «жовтий» спецрежим

Командування Операції об’єднаних сил повідомило про введення на Донбасі режиму спеціальних повноважень «жовтий», який передбачає ряд обмежень. Про це йдеться на сторінці ОНС в Facebook.

Під час дії даного режиму обмежується в’їзд (виїзд) в район проведення операції, отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) в район проведення операції. Також заборонено використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій і відвідування лісових масивів. Військовослужбовці Об’єднаних сил мають право проводити особистий огляд громадян і домогосподарств, а в разі необхідності застосовувати зброю та спецзасоби.

Крім того, військовослужбовцям дозволяється використовувати у службових цілях засоби зв’язку і транспорт, що належать громадянам за їх згодою. Польоти безпілотних, легкомоторних літальних апаратів і проведення відео – та фотозйомок також обмежуються.

Для цивільних осіб вводиться обмеження на зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.