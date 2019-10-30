Є кілька варіантів: Лещенко розповів, як Зеленський покарає Яременко

В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають кілька варіантів покарання для депутата «Слуги народу» Богдана Яременка, який в Раді листувався з повією.

Про це розповів Сергій Лещенко.

Відзначається, що Яременко може скласти депутатські повноваження через скандал. Але у президента можуть і спустити все на гальмах», але з-за цього постраждають рейтинги правлячої партії.

Варто зауважити, що інцидент з Яременко викликав широкий суспільний резонанс.

«Як-то не так уявляла собі обіцяне держава в смартфоні», — пише екс-міністр юстиції Олена Лукаш.

«А ти таке піди вигадай. Молодець», — висміює виправдання Яременко Ольга Шарій.

«Ще два-три таких еротомана і на роботу з лікарні треба буде повертати Парубія», — вважає юрист і екс-топ-чиновник часів Януковича Андрій Портнов.

«Так ось ти яка, «нова політика», — також пишуть в мережі.