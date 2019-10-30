«Ви всі — плебеї»: У Москві актриса Вележева влаштувала бешкет у літаку

У середу, 30 жовтня, рейс Москва – Тель-Авів довгий час не міг вирушити в Ізраїль з-за того, що відома російська актриса Лідія Вележева влаштувала скандал в салоні. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що жінка вела себе неадекватно. Ймовірно, знаходилася в стані алкогольного сп’яніння.

Їй приписують фразу: «Я — актриса. А ви плебеї, тому що напевно купили квиток за милі. А у мене за 204 тисячі готівкою».

В результаті поліція зреагувала на скарги пасажирів та екіпажу, її повели.

«Перед тим, як фатальну Настасію Пилипівну (роль в серіалі «Ідіот») вивели з літака, літня пасажирка встигла оттаскать за волосся, а інша намагалася вигнати бісів співом «Харе Крішни». Пасажири намагаються відійти від такого подання, літак завмер в очікуванні», — сказано в повідомленні.

Відомо, що Вележеву вивели з літака разом з екіпажем. Їм довелося давати свідчення в поліцейському автобусі.

Рейс затримався на дві години.