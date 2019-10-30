У Кременчуці під колесами автомобіля загинула 72-річна волонтерка

У середу, 30 жовтня, у Кременчуці Полтавської області потрапила під машину 72-річна Ольга Шевченко — символ місцевого Майдану. Трагедія сталася близько 8:30 на вулиці Театральній. Місцевий водій на автомобілі Audi здавав заднім ходом і не помітив пішохода — жінку з вадами зору, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Потерпіла отримала травми, несумісні з життям, і по дорозі в лікарню померла в машині швидкої допомоги.

Загиблою виявилася активна учасниця кременчуцького Майдану і волонтер Ольга Шевченко. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Леонід Харченко.

«Пані Оля йшла до майдановским „павучки“ допомагати збирати тканина для виготовлення маскувальних сіток нашим бійцям на передову, набивати подушки синтепоном. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим захисникам. Але доля розпорядилася інакше. Вона не дійшла. Співчуття рідним», — написав активіст.

За інформацією прес-офіцера Кременчуцького відділу поліції Анни Васенко, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідчі вивчають обставини трагічної події.