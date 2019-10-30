Сивохо підтвердив, що «слуги народу» готуються до виборів у ОРДЛО

Інформацію про те, що в інтересах президентської партії «Слуга народу» на окупованих територіях Донбасу проводилися соціологічні дослідження журналістки Соні Кошкіної підтвердив нещодавно призначений радником секретаря РНБО Сергій Сивохо.

«Деякий час тому відразу кілька ніяк не пов’язаних між собою джерел у нової влади розповіли нам про існування якоїсь „особливої соціології“. Особливість її в тому, що дослідження — в інтересах цієї самої нової влади — ніби проводилося на окупованих територіях і показав дуже гарні результати для СН», — пише в Telegram журналістка і додає, що спочатку не повірила в це, вважаючи такі відомості «сюрреалістичними».

За її словами, ця інформація викликала ряд запитань, зокрема про те, хто проводив ці дослідження: «Ясно ж, що у офіційного Києва таких можливостей немає. Від слова зовсім. Так чи означає це, що „виміри“ — на прохання СН — організовували руські? Зважаючи на викладене, подальшої „розкруткою“ теми ми займатися не стали. І вже майже забули про „особливої соціології“, як раптом вчора в Маріуполі зустріли Сергія Сивохо. Ну, я візьми і запитай його про цієї „соціології“. Буквально навмання: так — так, ні — ні. Яке ж було моє здивування, коли Сивохо все це підтвердив».

Ось уривок з бесіди журналісток «LB» з Сергієм Сівохою (повний текст — на відео нижче).

Соня Кошкіна: Є інформація, що ваша команда ніби проводила приблизні заміри електоральних настроїв в ОРДЛО.

— Так.

С. К.: Можете розповісти детальніше?

— Поки що ні.

— С. К.: Це були заміри на тій території?

— І на тій теж.

— С. К.: Як вам вдалося опитати жителів на окупованій території?

— Ага, зараз я вам «здам» наших людей, які там працювали!

— С. К.: Ви вірите в те, що це можуть бути об’єктивні цифри?

— Так.

— С. К.: Ви вважаєте, що вас, «Слугу народу», там в цілому підтримують?

— Треба питати.

— С. К.: Але ви ж проводили дослідження.

— Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від «Слуги народу»? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити…

— С. К.: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.

— Так.

А колега Кошкіної запитала у Сивохо: «Підсумовуємо: перед вами стоїть завдання — підготувати окуповані території до місцевих виборів під „Слугу народу“?» «І це теж, в тому числі», — відповів радник секретаря Радбезу.