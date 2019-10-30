Депутат Юнаков задекларував ще 1,5 мільйона гривень доходу

Народний депутат від «Слуги народу», архітектор, власник архітектурного бюро 33bY Architecture, що вважається одним з найбільш дорогих і відомих в Київ Іван Юнаков вніс у декларацію ще 1,5 млн грн доходу. Парламентарій задекларував дохід, отриманий від відчуження нерухомого майна, повідомляє «Інформатор».

Журналісти відзначають, що два тижні тому Юнаков

задекларував понад 900 тисяч гривень, отриманих від відчуження рухомого

майна. Тоді ЗМІ припустили, що Юнаков продав свій автомобіль

бізнес-класу BMW 520i.

Згідно декларації Юнакова, у нього є 2 земельних ділянки

і дачний будинок в Київській області, гараж і шість квартир в Києві. У минулому році він

як приватний підприємець заробив 4,798 мільйона гривень. Готівкою депутат

зберігає $25 тисяч доларів та 500 тисяч гривень.

«Тому звідки такі чималі стану у новообраного

нардепа? Згідно офіційної біографії, політик заробив свій статок,

працюючи архітектором. З 2006 по 2012 рр. він працював в «Творча майстерня С.

Юнаков» на посаді архітектора. З 2012 року по травень 2019 року здійснював свою

професійну діяльність на посаді архітектора в 33bY Architecture. З 24

липня 2019 року зареєстрований як кандидат в народні депутати від партії

«Слуга народу» на виборах у Верховну Раду, № 64 в списку», – відзначають

журналісти.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що ряд членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» звинуватили у корупції через проекту закону, який внесе зміни в сфері оціночної діяльності у нерухомості.