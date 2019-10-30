«Увага, загроза!»: Пушилин терміново звернувся до терористам «ДНР»

Терористи самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Донецької народної республіки» раптово прийняли рішення провести навчання у власних бойових підрозділах, про що пише replyua.net з посиланням на заклик до таких дій головного бойовика Донецької області Дениса Пушилина.

Таким чином, стало відомо, що ватажок так званої «республіки» сьогодні заявив про загрозу дестабілізації ситуації на Сході нашої країни в зв’язку з тим, що на Донбас у зону розведення військ прибутку «націоналістичні підрозділи». Згідно із заявою Пушилина, націоналісти можуть розхитати ситуацію, зірвавши тим самим розведення озброєнь на Донбасі.

Маріонетка Кремля Пушилин заявив: «З прибуттям до зони розведення націоналістичних підрозділів може зрости небезпеку для життя і здоров’я мирних жителів на підконтрольній Києву території. Націоналісти здатні дестабілізувати обстановку в зоні конфлікту, тим самим зірвати розведення сил і засобів». Засоби масової інформації також повідомляють, що вчення також заплановані у бойовиків «ЛНР». Як відомо, в районі Золотого продовжує проводитися розведення військ.