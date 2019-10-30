Генсек НАТО Столтенберг анонсував нову ініціативу по роботі з Україною

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що в рамках відносин України й Альянсу буде запущена нова ініціатива, яка повинна об’єднати всі існуючі формати співпраці.

Столтенберг зазначив, що в Альянсу довгострокове партнерство з Україною у рамках якого час від часу коригується формат.

«Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати і поєднати ці різні формати роботи, щоб краще сконцентруватися на пріоритети нашої роботи, зробивши їх більш координованими і впорядкованими», — заявив Столтенберг в ході прес-конференції в Одесі.

Столтенберг нагадав про рішення Альянсу, яке було прийнято навесні та передбачало надання додаткової допомоги, в тому числі в питаннях, пов’язаних з воєнно-морським флотом. Він також зазначив, що проведення реформ та підтримка НАТО допоможуть повернути окуповані райони Донбасу під український контроль.

За словами генерального секретаря НАТО, українське керівництво розглядає можливість участі в тренувальній місії Альянсу в Іраку.