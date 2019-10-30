Спалах дифтерії: українцям нагадали про безкоштовної вакцинації

Нові випадки дифтерії в Україні фіксуються вже не тільки у дітей, але і у дорослих, які забули або не знали про необхідність ревакцинироваться кожні десять років. У зв’язку з цим Національна служба здоров’я України пропонує громадянам звернутися до лікаря і отримати свою безкоштовну щеплення від дифтерії.

Безкоштовна вакцинація і ревакцинація проти дифтерії передбачена в пакеті послуг, які держава гарантує на первинному рівні. Безкоштовно вакцинуватися можна в комунальних установах охорони здоров’я, записавшись до терапевта, педіатра або сімейного лікаря.

Крім того, у пацієнта є можливість зробити щеплення в приватних клініках і у лікарів, які ведуть приватну практику і які уклали договір з Нацслужбой здоров’я. Умови вакцинації в цьому випадку необхідно обговорювати з конкретною медичною установою.