«Ківа теж з цього починав!» Арахамию підловили за дивним заняттям в Раді

У мережі показали фото емоційного спілкування лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамии з колегою по фракції Ольга Савченко.
Знімок опублікував у Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.
Лідер фракції під час спілкування з політиком настільки активно жестикулює руками, що фотографу вдалося підловити момент, ніби він збирається помацати груди своєї колеги.
«Коли лідер фракції пояснює тонкощі робочого процесу», — підписав публікацію фотограф.
У мережі знімок активно обговорюють користувачі.
«Ківа теж з цього починав!», «Ракурс вирішує, знову!», «2 або 3 розмір», «Повна зацікавленість і взаєморозуміння», — коментують в Facebook.