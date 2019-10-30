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«Ківа теж з цього починав!» Арахамию підловили за дивним заняттям в Раді

30.10.2019

У мережі показали фото емоційного спілкування лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамии з колегою по фракції Ольга Савченко.

Знімок опублікував у Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.

Лідер фракції під час спілкування з політиком настільки активно жестикулює руками, що фотографу вдалося підловити момент, ніби він збирається помацати груди своєї колеги.

«Коли лідер фракції пояснює тонкощі робочого процесу», — підписав публікацію фотограф.

У мережі знімок активно обговорюють користувачі.

«Ківа теж з цього починав!», «Ракурс вирішує, знову!», «2 або 3 розмір», «Повна зацікавленість і взаєморозуміння», — коментують в Facebook.

 

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