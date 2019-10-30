Отримував секретні військові документи: під Черкасами спіймали на гарячому агента ФСБ

У Черкаській області контррозвідка СБУ затримала агента російського ФСБ, який намагався отримати секретні матеріали оборонної сфери. У ці дні Служба безпеки України також вивела з окупованої території цінного свідка агресії РФ. Про затримання агента повідомляє прес-служба СБУ

Оперативники і слідчі встановили, що жителя Черкаської області на території Росії завербував кадровий офіцер ФСБ РФ. Громадянин України за гроші погодився збирати і передавати розвідувальну інформацію, яка стосується обороноздатності країни.

Щоб отримувати документи з обмеженим доступом, агент ФСБ встановлював контакти з військовослужбовцями ЗСУ. Для передачі інформації російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб, оснащене вбудованою камерою, і «відпрацювали» канали зв’язку.

За вчинення державної зради агента спецслужби ворожої загрожує до 15 років позбавлення волі.