Львівський митрополит РПЦ живе у розкішному маєтку екс-соратника Порошенка, – ЗМІ

Голова Московського Патріархату на Львівщині – митрополит Львівський і Галицький Філарет (Кучеров) – проживає у Львові у будинку, який належить місцевому чиновнику Роману Горбаню, колишньому соратнику Петра Порошенка.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів “ІА Діло“.

Як зазначають журналісти, митрополит РПЦвУ Філарет має у власності квартиру у львівській новобудові на 92 квадрати. Однак, за словами сусідів, у ній ніхто не мешкає. ЗМІ писали, що Кучеров фактично проживає у маєтку на вулиці Пасічній. Згідно з даними реєстру речових прав, цей будинок належить Роману Васильовичу Горбаню – голові Жовківської райради Львівської області, який балотувався від Блоку Петра Порошенка.

Нижче видання наводити фрагмент розмови із Горбанєм.

– Хотіли вас розпитати, а хто саме там (у будинку на вул.Пасічній, – ред.) проживає?

– А то мої друзі. То не має значення. Я маю мати особисті якісь секрети?

– Ви маєте право.

– Я вам кажу, то є мої друзі.

– А давно вони проживають у цьому будинку?

– Ну трошки проживають, я не пригадую, з якого року, десь років сім.

Цікаво, чоловік балотувався від БПП, підтримує і цю політсилу, і їхні гасла, а який це один мешкає в його будинку – розповідати не хоче.

Роман Горбань

– А в будинку, який належить вам, проживає Філарет?

– А яке то має значення, кому я його здав? –

То ви здали, чи ві…

– Ну, я кажу, кому я його віддав, шоб його доглядали.

– Нам просто цікаво було, ми вирішили перепитати.

– Ну, то я вам кажу, так, я віддав, а шо тут? Він до мене звернувся, бо знав, шо в мене там є житло, чи там хтось проживає. Я його віддав, шоб його там доглядали, – додав Роман Горбань.

“От Вам і Мова, Віра, Армія по-львівськи. Ну справді ж, не виганяти з дому одного через такі речі. Тільки навіщо це приховувати? А особняк – справді шикарний”, – зазначається у статті.

Будинок має площу 310 кв. м (у декларації Горбаня дійсно вказаний будинок із площею 309,9 кв. м) і чудове розташування: навпроти парк, до центру – рукою подати. І величезний гараж, щоб можна було запаркувати усі автівки. А згідно з базою даних МВС, у митрополита Філарета є три автівки. Старенький мікроавтобус Volkswagen, не старенька Nissan Teana бізнес-класу та мікроавтобус Volkswagen Multivan, теж бізнес-класу. Його, власне, журналісти помітили на подвір’я ї.

А ще позашляховик Nissan Patrol, і новий паркетник, оформлені на пов’язаних зі священиком людей. Не погано, навіть за мірками успішних бізнесменів. Що ж казати про священика? Як зазначається, журналісти звернулись до очільника РПЦвУ на Львівщині із запитом про інтерв’ю, однак, чи відбудеться воно, наразі невідомо