Горбатюка у зв’язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень

Сергій Горбатюк після звільнення з посади начальника управління спеціальних розслідувань отримав майже 950 тисяч гривень зарплати.

Про це свідчать дані декларації екс-прокурора, яку він подав із-за істотних змін у своєму стані.

Горбатюк зазначив, що 25 жовтня отримав заробітну плату в розмірі 948 тисяч 398 гривень за основним місцем роботи у Генеральній прокуратурі.

Нагадаємо, 23 жовтня Генеральна прокуратура не допустила до переатестації і звільнила Сергія Горбатюка з посади голови управління спецрозслідувань. В ході своєї роботи він, зокрема, займався справами Евромайдана. Його місце зайняв Віктор Мисяк.