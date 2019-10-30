«Концепція!» Богдан Яременко о дешевої проституції і секс-туризм в Україну

Нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко, який потрапив у скандал через листування з недорогою повією, нещодавно писав великий пост про проституції і секс-туризм.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на публікацію Яременко в Фейсбук.

За підсумками нацвідбору на Євробачення, де оскандалилася співачка Марув, Яременко разом з дружиною Вікторією прийшли до висновку, що Україна навіть може стати центром світового секс-туризму.

«Ну, добре… Зізнаюся… Ми з Вікторією Яременко серйозно обговорювали підсумки національного відбору на Євробачення. Я навіть готувався до цієї внутрішньородинної дискусії. Вчора сів подивився топ-40 американських виконавців… Серед побаченого звернув увагу на Ariana Grande. Як і наша переможниця Нарив (або як її там?) — та ж тема: дайте я вам всім покажу, як мені сексу і любові хочеться. Про це і кричать», — написав Яременко в Фейсбук.

Але йому заперечила дружина Вікторія.

«Нічого подібного. Аріана — це багаті інтер’єри, отмакияженное особа, гламур, тужур тощо. Одним словом, з жиру там бісяться. А ось Нарив це образ і поведінку амбітної, але недорогий і агресивної повії… У Аріани текст відображає типову західну ментальність і модель поведінки — ти чи це мені подобається, тому ти це буде моїм. А в Нарив рефреном йде фраза «дай мені», — сказала Вікторія.

Богдан Яременко зазначив, що переможниця національного відбору, це саме те, що потрібно.

«Це саме те, що Україні потрібно для утвердження іміджу і реноме центру сексуального туризму. А це вже, я вам скажу, — концепція! Готуємо готельні номери, квартири та кімнати для здачі. Ну, а дівчата та хлопці кому належить — робочі місця», — додав Яременко.