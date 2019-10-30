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У центрі Києва невідомий викрав дитину: схопив і запхав у багажник авто

30.10.2019

У Києві поліція оперативно шукає чоловіка, який поклав малюка в багажник автомобіля і зник.

У столиці копи оголосили план «Перехоплення», передає прес-служба правоохоронних органів. НП сталася близько третьої години дня на вулиці Саперне поле біля метро «Дружби народів», передає «РБК-Україна».

Як повідомив очевидець події, чоловік худої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і втік у невідомому напрямку.

Чоловік був одягнений у темну куртку і керував автомобілем ВАЗ 21099. Номерні знаки машини — АІ 3045 ОС.

О 15:10 поліцейські ввели план «Перехоплення» з пошуку чоловіка і транспортного засобу.

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