У центрі Києва невідомий викрав дитину: схопив і запхав у багажник авто

У Києві поліція оперативно шукає чоловіка, який поклав малюка в багажник автомобіля і зник.
У столиці копи оголосили план «Перехоплення», передає прес-служба правоохоронних органів. НП сталася близько третьої години дня на вулиці Саперне поле біля метро «Дружби народів», передає «РБК-Україна».
Як повідомив очевидець події, чоловік худої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і втік у невідомому напрямку.
Чоловік був одягнений у темну куртку і керував автомобілем ВАЗ 21099. Номерні знаки машини — АІ 3045 ОС.
О 15:10 поліцейські ввели план «Перехоплення» з пошуку чоловіка і транспортного засобу.