Антикорупційний суд відзначився першою показухою

Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок.

Про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

“Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок. Він став обвинувальним”, — сказано в ньому.

Колегія суддів у складі Олени Танасевич (голова Антикорупційного суду), Катерини Сікори і Тетяни Гавриленко визнала екс-суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Надію Посунся винною у вчиненні злочину за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального Кодексу.

Обвинувачена оштрафовано на 51 000 гривень і їй заборонено обіймати державні посади протягом 1 року.

Саме про таке покарання просили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося, 5 вересня Вищий антикорупційний суд почав роботу.

Суд був створений у червні 2018 року.