Нацкорпус не планує залишати Золоте і має намір нарощувати число активістів

Протестуючі проти розведення військ стверджують, що мають право при собі мати зброю, а також використовувати його в разі загрози життю і здоров’ю громадян…

Активісти Нацкорпуса, які протестують проти розведення військ, не збираються залишати Золоте.

Про це заявив представник протестувальників на прес-конференції в Золотом.

«Після інформації про відвід військ, який ми вважаємо виключно здачею національних інтересів, ми знову прийняли рішення і проявили ініціативу захищати місцеве населення і залишатися тут…

Наша позиція залишається незмінною. Ми буде тільки набирати обертів. Кількість людей може тільки збільшуватися«, – заявив він.

Активісти також збираються створити «експертні мобільні групи» з волонтерів і ветеранів, які будуть відвідувати населені пункти, які може торкнутися розведення військ. Раніше в штабі ООС говорили, що в разі реалізації таких планів вздовж всієї лінії зіткнення в «сірій зоні» можуть опинитися близько 30 населених пунктів.

При цьому він зазначив, що штаб ООС і ОБСЄ часто дають суперечливу інформацію про обстріл.

«Зараз країна платить дуже велику ціну для того, щоб Зеленський міг зустрітися з Путіним, де у нас немає ніяких перспектив для позитивного рішення.

Але зараз без тиску, без переговорів все одно йде здача національних інтересів, здача українських земель, які потім буде важко повертати«, – додав представник Нацкорпуса.

При цьому протестувальники відмовилися від колишніх планів зайняти позиції ВСУ, після їх відходу. Вони збираються залишатися в своєму нинішньому імпровізованому волонтерському центрі в Золотом.

«Ми будемо захищати тільки нашою присутністю, і на законних підставах ми маємо право при собі мати зброю і використовувати його виключно за українським законодавством, якщо є загроза життю і здоров’ю громадян«, – додав він.

Всього, за його словами, в Золотому знаходиться близько 50 активістів, а також ще деяка кількість їх прихильників у околицях міста.

10-хвилинне відео —

Видання нагадує, що сьогодні командувач Об’єднаних сил ввів в зоні ООС режим «Жовтий», який суттєво розширює права військових.

Зокрема, вони отримали право перевіряти документи, транспортні засоби, проводити особистий огляд і проникати у житлові та інші приміщення.

Також в зоні ООС заборонено зберігання зареєстрованої зброї і в’їзд без дозволу осіб, не причетних до Об’єднаним силам.