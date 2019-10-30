Війна і мир Зеленського — «Радіо Свобода»

18 квітня 2019 року в місті Василівка Запорізької області ховали старшого сержанта Ігоря Ігнатенко, загиблого на сході України в результаті осколкового поранення. Днем пізніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський, вже не сумніваючись у перемозі на виборах, під час дебатів зі своїм опонентом, чинним президентом Петром Порошенком, під овації стадіону Олімпійський у Києві, коротко і ясно заявив: «З приводу війни — ми зробимо все, щоб її закінчити. Велике спасибі. Слава Україні!»

Місяць тому у своїй інавгураційній промові Зеленський не менш емоційно, але вже більш детально торкнувся цієї загальної болю. «Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожен день ми втрачаємо кожного з нас, — сказав президент. — І наше першочергове завдання — припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували: а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви заради життя близьких вам людей? Можу запевнити, для того щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і, якщо буде потрібно, я без коливань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир».

Про це пише Сергій Лойко у статті для «Радіо Свобода».

І звичайно ж, новообраний президент говорив про «кожного з нас, гинучого кожен день на Донбасі» не заради прошибающей метафори або червоного слівця. В цей день в селі Букачевская Слобода в Івано-Франківській області ховали чергову жертву війни, прапорщика Василя Джуса, який загинув від смертельного осколкового поранення, отриманого в Донбасі. 20 травня на зміну «президенту війни», як критики називають Порошенко його противники, прийшов «президент світу», готовий для його встановлення «на все».

А 8 серпня, два з лишком місяці, у місті Козелець Чернігівської області Микола і Людмила Рак ховали свого сина, 20-річного морського піхотинця Владислава Раку. Осколок міни дістав його трьома днями раніше поблизу села Павлопіль в Донецькій області.

Батьки пишаються своїм сином-героєм. Майже все місто прийшов попрощатися, хоч і дощовий день видався, розповідають вони. Приїхали військові зі зброєю. Був салют над свежевырытой могилою. Грав оркестр. Міська адміністрація взяла на себе похоронні витрати і оплатила половину рахунки за поминальний обід в ресторані на 100 осіб. Незадовго до загибелі Влад поділився з мамою по телефону планом цілий день гуляти по рідному місту, коли повернеться.

«Ось і погуляли, — скаржиться Людмила. — Так погуляли, повік не забути…»

На президентських виборах батьки Влада голосували за Зеленського. «Так у нас все місто за нього голосував, кого не спитай, — згадує Микола, місцевий тракторист. — Думали, закінчить війну, як обіцяв. Повернеться тоді Владик — будемо разом працювати…» — «Не встиг Зеленський! — додає Людмила. — Не так просто виявилося. Важко йому».

А хто казав, що буде легко? Так, Зеленський зробив велику справу — домігся обміну полоненими і ув’язненими, повернув додому Олега Сенцова та інших. Потім, з поки ще важко прогнозованими наслідками, його підвели недосвідченість і зайва відвертість в особистому спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом. Але Зеленський порозумівся з журналістами і повернувся в Київ, де обставини його не зовсім успішного заокеанського вояжу взагалі ніяк не позначилися на рейтингу підтримки президента. Виборці сприйняли подію швидше як якась пригода. Ну, навіть якщо вийшов міжнародний млинець грудкою, з ким не буває, можливо, вирішили вони.

А Зеленський перевів дух і взявся за виконання головної своєї обіцянки — закінчити війну. Начебто все просто: формулою Штайнмайера закріплюються Мінські угоди, підписані ще в 2014 і 2015 роках, потім в нормандському форматі залишиться розвинути успіх з допомогою лідерів Франції та Німеччини, які, як люди культурні, не повинні тримати зла на Зеленського за незручні для всіх телефонні одкровення, опубліковані в США. Але не тут-то було! Мінські угоди були підписані, коли на кону стояла доля країни та її незалежність у прямому сенсі. З тих пір в України з’явилася одна з найбільших і серйозно оснащених армій в Європі, і ціна Мінськими угодами стала зовсім іншою.

Активна меншість — ветерани війни, небайдужі громадяни різного віку, патріоти, помірні і не дуже націоналісти — пройшли по Києву об’єднаним багатотисячним маршем, протестуючи проти того, що вони називають «капітуляцією». «Національний корпус», який ще не так давно своїми акціями стрясав розхитані підвалини попередньої влади, кинув чорну мітку тепер вже Зеленському, погрожуючи в разі нових спроб виконати його мирний план, перейти до практичних дій на лінії фронту.

«Наші ветерани, волонтери вже знаходяться в тих точках, в яких намічено розведення військ, — заявив представник Нацкорпуса і колишній командир добровольчого полку Азов Максим Жорін. — Наші люди готові в будь-яку хвилину зайняти залишені військами бойові позиції і битися в залишених окопах». Жорін не уточнив, чим будуть озброєні люди, але сумніватися в серйозності їхніх намірів не доводиться.

У 2015 році у схожій ситуації розведення українськими частинами було залишено Широкіно, пригадав Жорін.

«Протягом тижня ворог зайняв залишені нами позиції і вже через три дні з Градів обстріляв Маріуполь, що призвело до чисельних жертв серед мирного населення, — продовжив він. — Нам коштувало величезних зусиль і жертв повернути Широкіно під наш контроль. Ми не хочемо другий раз це повторювати. Це наша земля, і ми не зобов’язані нікуди відводити війська».

Між тим опитування показують, що підтримка президента вже почала серйозно просідати. І очевидно, що зовсім не одні тільки «націоналісти» протистоять мирному плану Зеленського, як стверджують деякі експерти і журналісти.

Одні не можуть змиритися з переговорами з противником, інші, навпаки, незадоволені нерішучістю президента у виконанні його мирних обіцянок. Зеленський опинився у складному становищі, бо не уявляв собі, що значить управляти слабкою країною, що знаходиться в озброєної конфронтації із значно переважаючим противником.

— Якщо б я був на місці Зеленського, то вийшов би до громадян і оголосив: «Я не збираюся закінчувати війну. Я не можу її закінчити», — каже київський економіст, член-кореспондент Української академії технологічних наук Олександр Пасхавер. — Справа в тому, що Україні протистоїть противник свідомо сильніше нас. Що означає «закінчити війну»? Здатися? Є тільки два варіанти: або здатися, або вперто протистояти. Вперте протистояння в боротьбі з сильним противником — єдиний правильний шлях, якщо на кону стоїть незалежність країни, тільки так можна її зберегти. Здатися може кожен. Сказати: «Бачите, світ підписаний!»

Поки Зеленський не в змозі вирішити, що робити далі, війна триває, майже кожен день забираючи життя. За п’ять місяців президентства Зеленського Україна втратила 55 військових у зоні бойових дій, десятки були поранені.

Кому-то ці цифри можуть здатися не таким великим, але тільки не Анастасії Голоті з міста Обухів Київської області. Її чоловік, 38-річний старший лейтенант Олександр Марків, був убитий осколками при мінометному обстрілі в районі Светлодарской Дуги. Дев’ятирічний Святослав досі не вірить, що його батько загинув, і не ходить з мамою на кладовищі.

Офіцер, який привіз труну з тілом Настиного чоловіка в Обухів, так і не дозволив їй відкрити кришку. Сашу ховали в закритій труні. «Я досі шкодую, що не наполягла на тому, щоб відкрити кришку, — шепоче Анастасія. — Я жену від себе цю думку, а раптом це не він?» У Людмили і Миколи Рак з Козельця таких сумнівів немає. Вони ховали сина у відкритій труні. Разом з Владиславом на місці від вибуху міни загинули ще три морських піхотинця. «Двох зібрали по шматочках, тому труни не відкривали, — каже Людмила. — А нам пощастило. Попрощалися по-справжньому. І Жанні теж дозволили відкрити труну. Все по-людськи вийшло…»

Спільне горе звело двох жінок, що живуть по сусідству, в 30 кілометрах один від одного. Жанна Шарко — в селищі Олбин Чернігівського району. З чоловіком давно розлучилися. Дочка живе далеко. Жанна каже, що майже не йде з могили сина Сашка. Олександр був одним з чотирьох, загиблих 6 серпня у донбаського села Павлопіль. За гіркою іронією долі він народився тридцять років тому в російському місті під назвою Братськ.

Жанна продовжує писати вірші синові і посилає їх йому в вотсап. Ось останнє:

Вінки шелестять на могилі, вишня віттям шумить,

Прости мені, сину, що не змогла молитвами війну зупинить.

Боляче серцю, а з хмарки на небі Ангел летить.