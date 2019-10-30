На дні моря знайшли авіаносець США — першу жертву камікадзе

Міжнародна група дослідників знайшла на дні Філіппінського моря американський авіаносець «Сен Ло», затонулий в 1944 році під час Другої світової війни. Вважається, що це перший авіаносець США, потоплений камікадзе.

Корабель лежав на глибині понад 4,7 тисячі метрів. Зняти судно на відео вийшло за допомогою безпілотного підводного апарату. У кадр потрапили назва авіаносця, характерна маскувальне забарвлення, написи англійською мовою.

«Сен Ло» не брав участі в боях, а тільки супроводжував інший корабель. На авіаносці перебували 143 людини, вони загинули.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Після підтоплення першого корабля японське командування повірило в успіх своїх військових дій і збільшило кількість нальотів з участю льотчиків-самовбивць. Точне число загиблих камікадзе за час Другої світової війни невідомо, джерела наводять різні дані. За деякими даними, від трьох до чотирьох тисяч японських пілотів навмисно розбили літаки, атакуючи противника. Потопити вдалося близько 50 кораблів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в 2018 році вчені знайшли останки іншого військового корабля-рекордсмена. USS Lexington був першим авіаносцем ВМС США, втраченими під час Другої світової війни.

За матеріалами Snob

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