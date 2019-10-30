Саакашвілі обзавівся пентхаусом в Одесі: на новосілля покликав Сенцова і Філімонова

Колишній президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі купив квартиру в Одесі і вже відсвяткував новосілля.

Про це на своїй сторінці повідомив сам щасливий володар одеських квадратних метрів.

Судячи з опублікованих фотографій, квартира знаходиться на Італійському бульварі в одній з багатоповерхівок від компанії «Кадорр».

У свою чергу Олег Сенцов, який побував на новосілля, розповів, що нова квартира Саакашвілі знаходиться на останньому поверсі будівлі — вона невелика, але у неї є великий балкон-лоджія.

«Я переїхав в нову квартиру в Одесі.

На новосілля були мої друзі. Геніальний Олег Філімонов розповідав анекдоти, великий одесит Валерій Хаїт читав напам’ять вірші Пастернака про Грузію, і був Олег Сенцов, який в житті дуже сильно мене вразив. Для мене Олег Сенцов — еталон українського громадянина.

Що ще потрібно для щастя — тепла домашня обстановка, друзі, хороше вино і дуже цікава розмова», — сказав Саакашвілі.