Тимошенко: у випадку розпродажу землі «ми залишимося народом без майбутнього»

«Батьківщина» буде звертатися до Конституційного Суду за тлумаченням тих статей Конституції, які говорять, що земля України належить народу. Це дозволить отримати відповідь на питання, чи може влада за спиною нації продати все, чим люди володіють.

Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися аграрії та представники громадянського суспільства, висловлюючись проти ініціативи влади розпродати землю, передає прес-служба «Батьківщини».

«Якщо в Конституції це прописано, яке влада має без згоди народу виставляти землю на розпродаж.

Якщо ви задумали, тоді запитайте у людей», — сказала вона і підкреслила, що ключова вимога «Батьківщини» — спочатку провести референдум щодо земельного питання, а потім приймати відповідний закон.

Як зазначила лідер партії, якщо ми зараз бездумно, не порадившись з аграріями та суспільством, приймемо закон про розпродажу землі, зокрема міжнародним корпораціям, «ми залишимося народом без майбутнього».

Юлія Тимошенко і команда «Батьківщини» запропонували людям план, який зробить неможливим розпродаж землі всупереч інтересам тих, хто на ній живе і працює.

Насамперед, зазначила політик, треба безпосередньо звертатися до президента, адже всі рішення в країні зараз походять з одного джерела.

По-друге, треба проводити особисті зустрічі з депутатами аграрного комітету і від «Слуги народу», обраними по округах:

«Нехай вони людям в очі розкажуть, як планують продати свою землю».

«Головний пункт нашого плану — не здаватися.

Тільки сильний опір і залізна позиція: жодних законів про продаж землі без референдуму», — підсумувала вона.