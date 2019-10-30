Угорщина знову заблокувала спільну заяву послів НАТО по Україні

Угорщина знову заблокувала заяву послів НАТО щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Daily News Hungary.

За його словами, Угорщина ветировала заяву нібито через утиски угорської нацменшини на Закарпатті.

Заява послів НАТО щодо України повинно було бути прийняте Північноатлантичною радою, який перебуває в Україні з дводенним візитом.

Сійярто під час виступу на Євразійському форумі в Будапешті заявив, що Угорщина «не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців на заході України заради геополітичних інтересів», повідомляє «Укрінформ«.

Крім цього, угорські влади також подали кілька пропозицій в спільну заяву щодо зобов’язання України виконувати свої обов’язки щодо меншин. Сійярто зазначив, що ці пропозиції базувалися на принципах Ради Європи і ООН.

Посли НАТО пропозиції Угорщини відхилили, з-за чого Будапешт вирішив вдатися до способу ветування, який заважає не тільки роботі комісії Україна-НАТО.

«Позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в даному документі, і заява має містити положення про відновлення цих прав», — додав Сійярто.

Нагадаємо, що Угорщина звинувачує Україну в прагненні «зменшити етнічний склад угорців», що проживають на Закарпатті. У зв’язку з цим, Будапешт блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО і вимагає внести зміни в освітній закон.