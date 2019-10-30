“Укрсиббанк” збільшив чистий прибуток до 2 млрд

За підсумками січня-вересня 2019 року чистий прибуток Укрсиббанку склала 2,073 млрд грн, що на 175 млн грн більше, ніж за той же період минулого року – 1,898 млрд грн. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення FinClub з посиланням на квартальну звітність банку в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Чистий прибуток за третій квартал 2019 року склала 615,423 млн грн, що на 8,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чистий процентний дохід банку за 9 місяців року зріс на 14,1%, або на 598,487 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року – до 4,85 млрд грн.

Активи Укрсиббанку за дев’ять місяців скоротилися на 1,8% – до 51,09 млрд грн, у тому числі кредити клієнтам зменшився на 19,5% до 21,03 млрд грн.

Зобов’язання банку з початку року знизилися на 1% до 44,82 млрд грн, власний капітал знизився на 6,7% до 6,27 млрд грн.

Статутний капітал Укрсиббанку зберігся на рівні 5,07 млрд грн.

Нагадаємо, що акціонерами Укрсиббанку є банк BNP Paribas S. A (Франція), що володіє 60% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку – 40%.