Антикорупційний суд виніс перший вирок

У вівторок, 30 жовтня, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Надія Посунся визнана винною Вищим антикорупційним судом неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вона зобов’язана була це зробити відповідно до закону «Про запобігання корупції».

Таким чином суд повністю підтримав позицію представників САП і визнав Посунсю такою, що вчинила злочин, передбачений ст. 366-1 КК України.

«Суд призначив служителю Феміди покарання у вигляді 51 тис. гривень штрафу (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права обіймати державні посади (крім виборних) протягом року», — сказано в повідомленні.