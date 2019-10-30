У Кабміні заявили про неможливість виплат пенсій в ОРДЛО

Українська влада поки не може виплачувати пенсії на окупованих територіях Донбасу. Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

«Окупаційні власті не дають нам можливості здійснювати там якусь законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту», — сказала вона на інвестиційному форумі в Маріуполі.

Міністр зазначила, що зараз уряд працює над тим, щоб перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями було більш простим і швидким, а процедури отримання виплат на підконтрольній території стали більш зручними.