Коболєв відреагував на рішення Данії по Північному потоку-2

Глава Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що рішення Данії про видачу дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2» для української компанії «було очікуваним». Про це, з посиланням на повідомлення керівника «Нафтогазу» в соціальній мережі Facebook, повідомляє «Бізнес.медіа» в середу, 30 жовтня.

Андрій Коболєв:

«Ми чекали цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проект на деякий час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини».

На думку глави НАК, ефективно протидіяти агресору можуть тільки санкції великих західних держав.

Коболєв зазначив, що, в світлі рішення Копенгагена, ще більш актуальним стає питання реформування ринку газу і впровадження європейського газового законодавства. На його думку, норми ЄС зможуть захистити українських споживачів так, як це відбувається в Європі.

«Зберігається значення арбітражних і судових розглядів між «Нафтогазом» і «Газпромом», а також якісний анбандлинг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління української ГТС», — сказав голова «Нафтогазу».