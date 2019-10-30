СБУ: справу Стерненко розслідується як вбивство

Служба безпеки України розслідує справу колишнього керівника «Правого сектора» в Одесі Сергія Стерненко як вбивство. Про це, з посиланням на офіційну відповідь відомства агентству «Українські новини», повідомляє «Бізнес.медіа» в середу. 30 жовтня.

Як повідомили в СБУ, справа знаходиться у розпорядженні співробітників з жовтня 2019 року. Злочин розглядається за ч. 1 ст. 122 і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

У травні 2018 року Сергій Стерненко смертельно поранив Івана Кузнєцова, в інциденті поранення також отримав Олександр Исайкул. За словами підозрюваного, постраждалі самі напали на нього. Слід зазначити, що в момент нападу на сторінці Стерненко в соціальній мережі йшов стрім, під час якого він розповідав , як зі своїм ножем наздогнав і поранив загиблого.

За Юрія Луценка на посаді глави ГПУ, відомство передало справу Стерненко в СБУ. Після зміни влади, суд постановив повернути підслідність поліції, але Руслан Рябошапка повторно повернув справу в Службу безпеки.