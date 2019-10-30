Facebook виплатив штраф Великій Британії у справі Cambridge Analytica

Компанія Facebook погодилася виплатити Великій Британії 500 тисяч фунтів стерлінгів штрафу у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі, що збиралися компанією Cambridge Analytica.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на прес-службу Управління комісара з інформації (ICO). Інтернет-гігант досяг відповідної домовленості з ICO. Згідно з угодою, сторони відкликають свої претензії, водночас Facebook не визнає своєї провини.

«Штраф, сплачений компанією Марка Цукерберга, перераховано в Казначейство Її Величності», — йдеться в заяві. «Комісар вважає, що ця угода найкраще відповідає інтересам всіх британських суб’єктів даних, які є користувачами Facebook. І Facebook, і ICO зобов’язаннями язуються продовжувати роботу щодо забезпечення дотримання законодавства про захист даних», — сказано в заяві.

Раніше компанія Facebook заявила про припинення роботи десятків тисяч додатків близько 400 розробників в рамках розслідування витоку даних через консалтингову компанію Cambridge Analytica.