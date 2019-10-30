В ООН заявили, що репарації постраждалим від війни жителям Донбасу має виплатити Україна

В ООН запропонували Україні виплатити репарації постраждалим від війни на Донбасі. Аргументи прості: жертви не повинні залишитися без компенсації. При цьому виплата відшкодування не буде означати, що Україна бере на себе провину за виникнення шкоди.

З несподіваною ініціативою виступила в Маріуполі голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер.

«Перехідний період повинен забезпечити, щоб ті люди, які постраждали і є жертвами конфлікту, отримали репарацію. І щоб уряд взяв на себе відповідальність, щоб компенсувати або усунути цей збиток», — наводить заяву Богнер Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, на Донеччині з початку російської агресії загинули 14 тисяч осіб. Це число включає і військових (близько трьох тисяч чоловік), і мирне населення. В результаті обстрілу бойовиків деякі населені пункти перетворилися в руїни. Снаряди російсько-окупаційних військ нерідко потрапляли в житлові будинки. У прифронтових населених пунктах під обстрілом виявлялися цивільні особи.