Революція Гідності перетворилася в «контрреволюцію ненависті», – Сенцов в Маріуполі

Український режисер Олег Сенцов виступив на форумі Єдності в Маріуполі. У своїй промові він зазначив, що в Україні з 2014 року з’явилася атмосфера ненависті.

Олег Сенцов зазначив, що сьогоднішня Україна відрізняється від тієї, що була в 2014 році, нетерпимістю і неповагою один до одного. За його словами, українці стали більш агресивними, роздробленными і нетерпимими.

Режисер згадав про дві проблеми України – російської агресії та внутрішньої корупції. Однак, за його словами, існує й третя – самі українці.

Сенцов згадав часи Евромайдана.

Я пам’ятаю той світло і тепло, які були між людьми. Це все допомагало мені всі ці п’ять років. Я знав, заради чого я ризикував усім, заради чого сиджу. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я виявив, до мого превеликий жаль, що ми все це втратили. Як би гірко це не звучало. Так не можна,– сказав Олег Сенцов.

За словами режисера, роздроблена країна «не здатна перемогти нікого». Він закликав українців поважати один одного і людей, які по-іншому дивляться на майбутнє України.

Сенцов додав, що для нього ідентифікація «свій-чужий» проходить через відповідь на питання «Чий Крим». Він також запевнив, що не є прихильником «ні Порошенка, ні пана Зеленського», і готовий як хвалити владу за правильні вчинки, так і критикувати.