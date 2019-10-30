Путін закликав «обнулити» вимоги України до «Газпрому» на $7 млрд

Президент Росії Володимир Путін вважає, що від «абсурдних» вимог в арбітражних спорах між «Газпромом» і українським «Нафтогазом» потрібно позбавлятися.

Про це передає кореспондент РБК.

В якості прикладу Путін вказав на вимогу зобов’язати «Газпром» виплатити $7 млрд за монополію на транзитному ринку. «Хоча Газпром нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд!», — сказав президент країни-агресора і додав, що подібне відбувається і в Стокгольмі.

«Треба від цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги з обох сторін», — заявив Путін.