Мілош Земан запросив представників невеликого кримськотатарської організації, лояльність Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною РФ.

Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочистий прийом в Празькому граді представників невеликого кримськотатарської організації, лояльність Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії. Про це повідомляє чеське видання Denik N.

Представник маргінальної організації «Къырым бирлиги» Таміла Ниметуллаева відвідала 28 жовтня урочистий прийом у президентському палаці з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини.

Ця організація, як зазначає видання, відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. У той же час вона не визнана в ЄС.

«ЄС і його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдопредставниками кримських татар і не мали відносин з ними. Для ЄС законними представниками є представники меджлісу і ряду інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні», — розповів колишній пресаташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

Організація негайно використовувала свою участь в урочистому прийомі у президента Чехії.

«Президент Чехії Мілош Земан — європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка-дружня нашій країні держава. «Къырым бирлиги» дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День Народження Чеської Республіки», — йдеться в повідомленні організації в Facebook, додані також фотографії з заходу, зокрема, зображення Ниметуллаевой з прем’єром Чехії Андрієм Бабишем.



Таміла Ниметуллаева (зліва) з прем’єр-міністром Андрієм Бабишем



У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації запросили на святкування.

У той же час прес-секретар президента Їржі Овчачек не став заперечувати твердження про те, що Земан визнав Крим частиною Росії. «Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад», — сказав Овчачек.

Міністр закордонних справ Томаш Петршичек виступив проти запрошення прокремлівських активістів: «Особисто я, наприклад, не запрошував би таких осіб на офіційний захід, який організовує міністерство закордонних справ». Він додав, що в питанні запрошень на прийом в президентський палац, як правило, консультації з зовнішньополітичним відомством не ведуться.

Видання також з’ясувало, що запрошення на захід у президента Чехії прокремлівської організації вдалося отримати через русинських активістів.