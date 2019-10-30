Монстри і милашки: 12 найнебезпечніших мешканців Австралії

Кожен рік тисячі мандрівників стікаються на пляжі, в гори і дикі буші, щоб познайомитися ближче з австралійської природою. Більшість з них повертається на батьківщину з валізою щасливих спогадів. Але при всіх незабутніх враженнях будьте напоготові, коли забираєте в скелясту заплаву або прогулюється по пустельній і безлюдній стежці в сільській місцевості. З нагоди виходу на екрани документального серіалу «Сувора Австралія», разом з каналом Viasat Nature розповідаємо про дивних, диких і небезпечних мешканців країни чудес.

Акули

Австралія посідає перше місце в світі за кількістю нападів акул зі смертельним результатом. З 1788 року відбулося 1264 сутички з акулами із загальним числом загиблих 272 людини. Найбільше таких випадків у Західній Австралії.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Найбезпечніше заходити у воду, мабуть, в густонаселеному Сіднеї. Відмінним прикладом запобігання нападу акул є знамените противоакулье огорожу на пляжі Куджи. Вдень і вночі люди, які приходять на цей красивий пляж, радіють його надійного захисту.

Іншим заходом захисту служить ряд великих гачків з наживкою, які закріплені між буями, плаваючими в сотнях метрах від берега.

Одним з останніх нововведень у сфері попередження нападів акул є спостереження з безпілотників. Автоматично керовані аэрофотокамеры можуть помітити акулу в режимі реального часу і відрізнити акул-людожерів від інших морських мешканців з точністю до 90%. У разі виявлення акули, прилад негайно попереджає про це людей, що купаються допомогою вбудованого мегафона.

Якщо ви хочете звести до мінімуму ризик зустріти акулу, не займайтеся серфінгом в сутінках або на світанку, не плавайте в каламутній воді.

Крокодили

Морський крокодил – найбільша живе на Землі рептилія. Вони масивні, важать до однієї тонни і досягають семи метрів в довжину. Ці крокодили живуть у північних регіонах Австралії, вони неймовірно агресивні і вороже налаштовані до всіх, хто посягає на їх територію.

Вони воліють полювати вночі, можуть бачити на 180 градусів і здатні розгледіти мета в радіусі одного кілометра.

Після Другої світової війни почали масово вбивати крокодилів з двох причин: збільшилася вартість крокодилячої шкіри, а у населення з’явилися потужні гвинтівки. Тільки 3000 морських крокодилів залишилися на Північній території, при цьому даний вид був внесений в список тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, тому полювання на них була заборонена в 1971 році.

Сьогодні популяція крокодилів відновлена, спеціалісти нараховують понад 150 000 крокодилів в Австралії. І тепер щороку реєструють один-два смертельних випадки. У 2014 році на Північній території були вбиті четверо осіб, що є найбільшим показником з моменту початку обліку.

Кубові медузи

Кубові медузи, або морські оси, живуть у прибережних водах Північної території і Північного Квінсленда. Вважаються одними з найбільш отруйних істот на планеті, оскільки містять токсини, які вражають серце, нервову систему і клітини шкіри.

Свою назву медуза отримала з-за коробкообразной форми дзвони з чотирма кутами, з яких звисають довгі щупальця. На кожній стороні дзвони є добре розвинені і складно влаштовані очі. Вважають, що це досить розумні хижаки, вони можуть націлитися на свою здобич і зловити її.

З кожного кута дзвони відростає до 15 щупалець, які можуть досягати трьох метрів в довжину. Кожне щупальце має близько 5000 жалких клітин. На відміну від більшості інших медуз вони розвинули здатність прискорюватися, а не тільки дрейфувати, розганяючись у воді до 8 км/год. За минулі роки цей вид вбив понад 60 осіб в Австралії і призвів до численних каліцтв.

Опік медузи дуже хворобливий: жертви впадали в стан шоку і потім тонули або вмирали від зупинки серця, так і не діставшись до берега. Вижили тижнями можуть відчувати жахливу біль, а на місці контакту з щупальцями у них часто залишаються серйозні шрами. Під час літніх місяців єдиний безпечний спосіб зайти у воду – надіти спеціальний костюм.

Португальський військовий кораблик

Існують і інші створіння, які не один рік заподіюють купався хворобливі опіки, і їх мільйони.

Португальський кораблик, також відомий як фізалія або «синя пляшка». Протягом літнього періоду вони населяють східне узбережжя Австралії. Насправді це не один організм, а ціла колонія, що складається з статевих, харчуються і ловчих зооидов.

Физалии – це активні мисливці, витягають свої щупальця у воді в пошуках видобутку. Потім основна ловче щупальце стискає видобуток в напрямку ротів, так, саме у множині. Тисячі жалких клітин, немов маленькі гарпуни несамовито пронизують жертву і знерухомлюють смертельно небезпечними токсинами. Португальський кораблик має плавальний міхур, який виконують роль вітрила.

Навіть на березі ці істоти можуть жалити, тому не варто ходити поруч з ними і тим більше лопати ногами їх бульбашки. Просто залиште їх у спокої.

Бородавчатка

Мілководді, скелясті приливні басейни і берегові рифи довгий — приємне місце відпочинку, але вони також приховують в собі надзвичайну небезпеку, так як там можуть чекати нещадні морські тварини.

Можна легко не помітити бородавчатку, або рибу-камінь, маскирующуюся під камінь, пісок і корал. Це найотруйніша з усіх риб. Небезпека полягає в основі її спинного плавця, де розташовано 13 иглоподобных шипів, виділяють сильнодіючі нейротоксини в момент загрози. За лічені секунди дуже токсична отрута викликає болісну агонію, яка може тривати кілька днів.

Біль буває настільки сильною, що жертви впадають у стан шоку або серцево-судинного колапсу з летальним результатом. Протиотрута від уколу бородавчатки є другою найбільш часто вводиться лікувальною сироваткою в Австралії.

Равлики-конуси

Сотні різновидів равликів-конусів тихо чекають своїх жертв на мілинах навколо Австралії. Під привабливими раковинами равлики-конуси мають отруйний гарпуновидный зуб, який пронизує і паралізує нічого не підозрюючу мета.

Коли людина наступає на равлика-конус або просто піднімає її, може спрацювати захисний механізм – укус, викликає сильну біль, блювання, параліч м’язів і порушення дихання. Щонайменше одна смерть внаслідок такого укусу була зафіксована в 1935 році.

Маленький восьминіг сінекольчатий

Маленький сінекольчатий восьминіг дуже активний і небезпечний. Свою назву отримав за кільця, що з’являються в моменти небезпеки.

Сінекольчатий восьминіг жалить, коли його провокують. Виділяється дуже токсична отрута – знову-таки нейротоксин. У разі контакту з цією отрутою потерпілого потрібно як можна швидше отримати медичну допомогу.

Смерть виникає в результаті паралічу діафрагми, що призводить до задухи. Ці восьминоги у відповіді щонайменше за дві смерті, що відбулися в Австралії до 1960 року.

Скати-хвостоколи

Існує шістдесят видів хвостоколовых, поширених у тропічних і субтропічних водах. Вони люблять мілководді і проводять багато часу, наполовину зарившись у пісок, що робить їх практично невидимими для людей. Рвані рани ступень і гомілок є основними травмами, причиняемыми скатами.

Скати-хвостоколи – досить сумирні істоти, поки вони не відчувають від вас загрозу. Кілька видів мають досить міцний шип на хвості, в якому міститься отрута.

Все це робить ще більш нереальною смерть одного з найвідоміших і улюблених в Австралії експертів дикої природи. Ніхто не чекав біди, коли 4 вересня 2006 року Стів Ірвін і його команда знімали черговий матеріал для телешоу його дочки Бінді про небезпечних морських тварин.

Стів і його оператор зняли хороші відео про великого ската-хвостокола. Вони занурилися, щоб зробити останні кадри, і тоді без попередження скат атакував його, почавши несамовито колоти своїм хвостом. Безліч ударів в область серця за кілька секунд. Стіва на човні доставили на берег, був відправлений рятувальний вертоліт, але він помер на руках у парамедиків.

Змії

Австралія знайома своїми смертельно небезпечними зміями, приблизно 20 з них є найбільш отруйними зміями в світі. Щорічно 550 осіб поступають в лікарню зі зміїними укусами, наслідком яких є одна–дві смерті у рік.

Вважаєте, що більшість зміїних укусів були отримані десь за містом? Насправді багато випадки укусів отруйних змій відбуваються вдома. Близько 70% покусаних людей намагалися помацати або вбити змію в той момент.

Швидко рухається, агресивна і відома своїм поганим вдачею коричнева змія – друга найбільша отруйна змія у світі. Одного її укусу досить, щоб убити семеро людей. Якщо її потривожити, вона піднімає голову високо над землею, приймаючи S-подібну форму, роззявляє пащу й готова атакувати. Її отрута викликає параліч і зупиняє згортання крові. Для відновлення можуть знадобитися багато доз протиотрути.

Краснобрюхий чорний аспід менш отруйний, ніж багато інші австралійські змії. Зрозуміло, його укус – це не жарт, він може звалити з ніг. У цьому випадку будуть потрібні госпіталізація і протиотруту.

Куди більш небезпечною є смертельна змія, яка виправдовує свою назву. На відміну від інших змій, які уползают в кущі при вигляді людей, що наближаються, смертельні змії швидше за все будуть сидіти тихо, ризикуючи, що на них настануть. Це робить їх більш небезпечними для необережного любителя піших прогулянок. Отрута містить тип нейротоксин, що викликає втрату рухової і чутливої функцій, у тому числі дихальної, і призводить до паралічу і смерті.

Павуки

За оцінками, на австралійському континенті живуть десять тисяч видів павукоподібних. Хоча ідентифікована всього близько 3000 видів. Важко повірити, але небезпечні для людини менше 50 з них.

Австралійську вдову можна виявити у всіх регіонах Австралії. Всім відомий червоноспінний павук має погану репутацію, адже тисячі укусів реєструються щороку. Хоча смертей з його вини не було з 1956 року, коли протиотруту від австралійської вдови стало доступним для широких верств населення.

Воронковим павук – самий небезпечний павук в Австралії. Його ікла більше зубів коричневою змії, вони можуть з легкістю прокусити нігтьові пластини. З іклів впорскується летальна доза надзвичайно токсичної отрути, що вражає нервову систему людини. Це агресивний, майстерний вбивця. Воронковим павук ховається у вологих, прохолодних і укритих місцях, найчастіше перетворюючи задній двір в небезпечну майданчик для ігор.

В Австралії так багато небезпечних павуків, змій і жалять істот, вченим довелося десятиліттями шукати надійні ліки проти цих смертельно небезпечних тварин. Щоб створити протиотруту, невелику кількість отрути вводиться домашній тварині, наприклад, коня або кролику. Антитіла, які утворюються у тварин в якості реакції на отруту, збирають, очищають і зберігають для ін’єкцій. Австралійський парк рептилій на півночі Сіднея є єдиним постачальником отрут в Австралії.

Летючі миші і крилани

Австралія славиться своїми небезпечними тваринами в океані і на суші, але у небі також чекають небезпеки. Кажанів можна знайти в кожному австралійському штаті – у багатьох містах і великих населених пунктах десятки тисяч летючих мишей заполоняють нічне небо, так як великі колонії шукають їжу у сутінках. Але деякі летючі миші і крилани є переносниками смертоносного австралійського лиссавируса – вірусу сказу. Як і у випадку з іншими типами сказу, даний вірус поширюється через укус або подряпину. Його жертви стають буйними, виділяється піна з рота.

Якщо ввести вакцину проти сказу протягом двомісячного інкубаційного періоду, це відразу зупинить розвиток лиссавируса. Якщо ж з’явилися симптоми, лікування марно. Цей вірус убив як мінімум трьох австралійців, і кожен з цих випадків стався в тропічному Квінсленді.

Сороки

Згідно з опитуванням, 90% австралійських чоловіків і 75% жінок піддалися нападу сорок. Кілька тижнів у році, в період гніздування, самці відчувають величезний прилив тестостерону, стають дуже агресивними і люто захищають свою територію.

Мішенню можуть бути не тільки діти. Сороки особливо люблять тероризувати велосипедистів (наприклад, у вересні 2019 австралійський велосипедист загинув, рятуючись від сороки). Але ніхто не дратує їх більше, ніж листоноші.

Запрошуємо вас подивитися серіал «Сувора Австралія» на каналі Viasat Nature.

Credits: TCB Rights. Фото надані каналом Viasat Nature, крім підписаних

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