«Я в шоці від тупоголового співробітника!»: ПриватБанк заблокував картку клієнта без його відома

Нещодавно стався цікавий скандал пов’язаний з Приватбанком. Цей банк вже давно не сходить з заголовком ЗМІ, особливо в світлі постійних збоїв у системі і погану роботу співробітників установи. Найбільш обговорюваним випадком стало звичайно ж пригода пов’язане з блокуванням банківської картки одного з клієнтів Приватбанку, пише replyua.net з посиланням на відгук Мінфін Україна. Це сталося навіть без повідомлення особи про подію.

За заявою самого клієнта, банк просто нарахував податкову несплату ЄСВ за ФОП і відправив указ про відключення рахунку безпосередньо банку. Як підсумок, все рахунку користувача були успішно заблоковані в рекордно короткі терміни. Хоча навіть конституція України передбачає зовсім інший сценарій розвитку подій.

У конституції навіть передбачена сума, яка повинна зніматися з урахуванням відрахувань. Вони повинні складати не більше двадцяти відсотків. Але виходить, що в даному випадку, цей ліміт був явно перевищений, без будь-яких наслідків для безпосередньо співробітників банку. У разі, якщо виникає така ситуація, повинні бути надані всі документи, на підставі яких відрахування були збільшені і зняті з карти. Але справа в тому, що такої документації надано не було. Як наслідок – була порушена одна з найважливіших статей конституції України. Але зі зрозумілих причин Приватбанк відмовляється приймати той факт, що його співробітниками була допущена помилка.

Лише після того, як громадськість тут же почала підтримувати потерпілого клієнта і спливли факти неодноразового використання подібної посмішки для закриття рахунків користувачів – співробітники банку все ж вийшли на зв’язок з клієнтом. Але станом на сьогоднішній день, питання так і не був знятий. Ситуація також викликає лише негативні емоції.