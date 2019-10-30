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«У нас президент не українець, і позиція Путіна йому, напевно, ближче»: Корчинський вважає, що Зеленський не в повній мірі використовує потенціал націоналізму

30.10.2019

Дмитро Корчинський заявив журналістам видання, що українські націоналісти мають досить великий бойовий потенціал. Однак проблема, на думку політика, в тому, що наш президент не є українцем, і тому Володимиру Зеленському, судячи з усього, ближче позиція Володимира Путіна.

Дмитро Корчинський стверджує, що в українських націоналістів є досить великий бойовий потенціал. Однак Володимир Зеленський в даний час не використовує цей потенціал в повній мірі. За словами політика, ситуація була б іншою, якби президент України був українцем. У такому разі глава держави точно використовував потенціал націоналістів на всі 100 відсотків.

Проте реалії такі, що президент нашої країни не є українцем. Тому йому, судячи з усього, ближче позиція Володимира Путіна. При цьому Корчинський підкреслив, що в Україні потрібно розвивати громадянську активність, і чинити тиск на центральну владу. Історія засвідчила — в нашій країні активність громадянського суспільства може змінити позицію влади, або саму владу.

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