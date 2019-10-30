Орбан заявив, що Угорщина хоче приєднатися до “Турецького потоку”

Уряд Угорщини зацікавлене в отриманні російського газу не тільки через територію України, але і за “Турецькому потоку”.

Про це заявив глава угорського уряду Віктор Орбан.

“В даний момент ми отримуємо енергопостачання з боку Росії, але також розглядаємо й інші можливості. Ми сподіваємося, що зможемо диверсифікувати різні енергоджерела”, – сказав Орбан у середу на прес-конференції за підсумками російсько-угорських переговорів.

“Але ми також хочемо зберегти свій суверенітет щодо транзитних країн. Ми не хочемо залежати від транзитних країн – якщо в Угорщину з Росії газ надходить тільки через Україну, це з точки зору суверенітету не дуже прийнятне рішення. Для нас важливо, щоб з різних напрямків надходив газ на територію Угорщини, і чим раніше ми зможемо приєднатися до “Турецького потоку”, тим краще”, – заявив Орбан, підкресливши, що таким чином Угорщина не буде “вразлива в цьому понятті.

Крім того, Орбан звернув увагу і на “сербський аспект” в питанні поставок газу. “Сербія – надійний партнер для Угорщини, і Угорщина завжди отримувала саме той газ, в якому країна потребувала. Я знаю, що суверенітет дуже важливий не тільки для нас, але і для сербської сторони – вони хочуть отримувати газ не тільки через нашу територію, але і по іншому напрямку”, – зазначив Орбан.

Також він висловив упевненість в тому, що Угорщина і Сербія дозволять це питання з урахуванням інтересів обох країн. У той же час глава РФ Володимир Путін заявив: “Говорили і про врегулювання кризи в Україні. Перш за все, стосовно проблем енергетичних маршрутів та постачання як Угорщини, так і наших основних споживачів в Європі російськими енергоносіями”.

“Через угорську територію йдуть транзитні поставки російського газу в Західну Європу. Підземні сховища дозволяють безперебійно постачати європейських споживачів, у тому числі в моменти пікових навантажень. Розглядаємо Угорщину як одного з пріоритетних партнерів для розподілу поставок російського газу в Європу і з наявними на сьогоднішній день маршрутами, і за новим – як північного, так і південного”, – додав Путін.