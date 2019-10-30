Березовець: вибір голови комітету у закордонних справах Верховної Ради Яременко піти наліво стосується всієї країни

У президента Володимира Зеленського та партії «Слуга народу» є дуже простий вибір. У кожній точці прийняття рішення після чергового скандалу вона стоїть на роздоріжжі: піти направо або наліво. Визнати помилку або продовжити робити вигляд, що все в порядку. Про це у своєму блозі пише політтехнолог Тарас Березовець.

Він зазначає, вибір громадянина Богдана Яременка піти наліво це виключно його особиста проблема і його сім’ї. Вибір голови комітету у закордонних справах Верховної Ради Богдана Яременка піти наліво стосується всієї країни, тому що глава парламентського комітету у закордонних справах представляє країну на міжнародній арені.

Тарас Березовець відзначає, завтра Яременко доведеться їхати в Брюссель, Берлін, Вашингтон і ще невідомо куди. І в кожній з цих точок кар’єра політика після подібного скандалу закінчена раз і назавжди. І його власна партія буде більше за всіх зацікавлена, щоб таке сталося якомога швидше. А там, де вона після такого не закінчується, це зовсім інші місця – Москва, Мінськ, Астана та інші. Тому президенту і його партії теж важливо зрозуміти перед якою розвилкою вони зараз стоять. І вибір, як завжди, тільки за ними.