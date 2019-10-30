Спецоперація по легалізації проституції: у мережі обговорюють секс-скандал з Яременко

Журналіст Юрій Бутусов припустив, що скандал із викликом повії нардепом Богданом Яременко – це насправді «спецоперація» по підготовці до легалізації в Україні найдавнішої професії.

Відомий блогер Сергій Наумович написав пост про проституцію в Україні та його прокоментував Бутусов.

«З кожних 100$ десь 20-30% в цій сфері йде мусорам (не плутати з сумлінними працівниками МВС). Також нагадаю, що проституція в Україні існує всі 28 років незалежності і всі 28 років йдуть розмови про її легалізації. Всі 28 років проституцію кришують люди в погонах і також 28 років вони всіляко лобіюють ідею відмови від легалізації самої древньої професії на ці ж гроші, одержувані від кришування проституції. Не пора поламати мусорам годівницю, розірвати порочне коло і отримувати кошти в держбюджет?», — написав Наумович в Facebook.

На що журналіст Юрій Бутусов відповів: «Тсссс! Не пали спецоперацію!».