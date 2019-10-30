Останній бастіон упав – Данія теж лягла під Росію: дипломат розповів, який урок з цього має винести Україна

Останній бастіон упав – Данія теж дала росіянам, нехай і останній, дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» по своїй території. Про це у своєму блозі пише дипломат Вадим Трюхан.

Він зазначає, у тому, що це станеться не було жодних сумнівів і справа тут не в тому, що Росія велика, а Данія – маленька. Фактично ця горда примхлива країна багато місяців виконувала роль якогось останнього Дон Кіхота Європи. У той час, коли Німеччина та інші «важковаговики» давно вже стали ефективними лобістами проекту, данці упиралися.

За словами Вадима Трюхана, урок з цієї історії для України. Не варто сподіватися на чудеса. Треба концентруватися на собі і стати сильними. Бо як вразливість від усіляких «Північних потоків» і позицій третіх країн ні до чого доброго не призведе. Зміна структури економіки в напрямку на розвиток високотехнологічних сучасних галузей, сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій, і жорстке прагматичне відстоювання власних національних інтересів, у тому числі економічних — ось запорука виживання й виходу з часом у світові топи