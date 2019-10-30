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Поліцейські не побачили нічого злочинного в листуванні Яременко з повією

31.10.2019

Поліція не побачила жодних протиправних дій листування народного депутата і голови комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка з повією.

За словами голови Національної поліції, в листуванні, яку сфабрикував Яременко, немає складу кримінального злочину або адміністративного, тому в його випадку передбачена хіба що моральна відповідальність.

«У його діях немає нічого протизаконного. Не може бути й мови ні про яке-небудь правопорушення і в цьому випадку не передбачена ніяка відповідальність, крім, хіба що, моральної», — сказав голова.

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