«Я дістав до печінок!» У Зеленського захотіли «прибрати» з Ради відомого журналіста: з’явився відповідь

Президентська фракція «Слуга народу» має намір позбавити журналістської акредитації відомого телеведучого і блогера Сергія Пояркова, який активно критикує дії команди глави України Володимира Зеленського.

Про це в середу, 30 жовтня, повідомили джерела. Інформацію незабаром підтвердив і сам журналіст, дав ексклюзивний коментар.

За його словами, Зеленський вирішив фактично встановити цензуру і прибрати з парламенту неугодних йому людей.

«Ніякої партії «Слуга народу» не існує, це філія Адміністрації президента Зеленського. І вона пішла шляхом Віктора Федоровича Януковича. «СН» кожен день робить дурниці. Замість того, щоб перестати робити дурниці і почати виконувати те, що обіцяли виборцям, «слуги» вирішили боротися з тими, хто це помічає», – відреагував Поярков.

Телеведучий нагадав президентської фракції, що вони повинні враховувати дії Януковича та інших попередників. «Ростов не гумовий!» – підкреслив він.

Поярков також відкрито звернувся до партії «Слуга народу».

«Ви розвели велику купу пропащого наивняка, пообіцявши їм, що ви за них побудуєте їм щастя. Не мене вам треба боятися, гнуснозеленая команда. Дурні, ви ще не розумієте, що для вас найбільша небезпека – не ми, хто голосував проти вас, а фактор «лоха прокинувся». Це ті 30-40% голосували за вас, які думали, що їх життя на шару зміниться на краще. Вони чекали від вас халявного щастя і побільше, а це в принципі неможливо. Ось це для вас найстрашніша небезпека в найближчому майбутньому. Замість того, щоб боротися зі своєю відсутністю досвіду, професіоналізму та вміння керувати країною, ви починаєте боротися з тими, хто виставляє вашу дурість напоказ. Це шлях в нікуди. І це шлях до швидкого і ганебного вильоту з політики. Це шлях деградації. Мені шалено приємно, що я дістав вас до самих печінок. Це доводить мою ефективність і вашу неповоротку тупість. Розумний чоловік став би виправляти свої помилки, яких ви нагородили вже ціла купа» – заявив Поярков.

За словами Пояркова, 29 жовтня він дізнався, що комітет зі свободи слова ВРУ розгляне питання про позбавлення акредитації. «Сьогодні (30 жовтня – Ред.) подзвонили з «Бульвару Гордона», що закривають друковану версію видання, від якого я за традицією був акредитований останні років 10. Потім в «Бульварі» повідомили, що прийшов лист з Ради. Комітет 3 години чекав відповіді з газети. Без проблем, мене на акредитацію подасть Прямий канал. Якщо ви хотіли мотивувати мене на посилену увагу до висміюванню ваших дурниць, у вас вийшло», – пояснив він.

«Ви робите все, щоб збільшувати кількість опонентів в особі тих патріотів, яких ви вже раздрочили проти себе неймовірним способом. Зрозумійте, дундуки, що для вас небезпечний не Поярков, а насамперед ваша дурість, вузьколобість і спесивое бажання подобатися людям, нічого не роблячи», – продовжив Поярков.

Головну ідеологію «Слуги народу» журналіст назвав «І побігати по бл*дей, і сподобатися людЯм». Однойменний його блозі після скандалу з нардепом Богданом Яременко, якого спіймали на замовлення в Раді інтимних послуг.

Поярков розніс «слуг» через секс-скандалу з Яременко

«Ця ідеологія закінчується ср*кою, як любить говорити Зеленський. Ви хочете мене позбавити акредитації за те, що я помічаю ваші помилки. Ви жрете у сесійній залі, пишете дурниці про путч Порошенко, замовляєте бл*дей онлайн і кнопкодавите, як останні вошиві «попередники». Вам не подобається ваше відображення в моєму дзеркалі? Пику міняйте, інфантильні самозакохані дилетанти. Вибачте, Зеленський ж посилав в ср*ку народних депутатів? Так це він вас, дурників, попередив, куди ВАС будуть посилати куди ВИ обов’язково підете в пішу сексуальну прогулянку», – обурився телеведучий.

Поярков нагадав, що до президентства Зеленського главу держави можна було ганьбити годинами на всіх телеканалах. Новий президент, за його словами, намагається встановити цензуру.

«Цей бл*деприемник в особі депутатів «Слуги народу» забороняє мені розповідати правду, яка очі коле? Спасибі вам за моральну підтримку. Мені подобається, що ви мене рекламуєте. Ви – моє натхнення, мій азарт і моя мотивація. Кількість проблем у вас не зменшиться, а стане більше. Бо це ви створите ще 10 Поярковых, потім сто і тисячу», – резюмував він.

Поярков також розповів про претензії до нього як до журналіста, вперше не оформленим у якості помічника народного депутата. «Вони свого домоглися. Завтра вранці я починаю офіційну процедуру оформлення помічником народного депутата Парубія. Зелебобики, я 20 років до вас був у Верховній Раді і ще 20 буду після вас», – пояснив журналіст.