Урізують зарплати і агітують їхати в Якутію: що відбувається на окупованому Донбасі

Про те, що відбувається в так званій «ДНР», на умовах анонімності розповів житель Донецька. За його словами, життя в недореспублике з кожним днем стає все гірше і гірше.

«4 листопада у нас знову „державний“ свято — день народної єдності, загальний вихідний. Вчителям, медикам зробили „подарунок“: урізали зарплату. У Донецьку починається нарікання. Поки що дуже слабкий», — сказав співрозмовник.

«Спілкувався з родичами Сніжного, Шахтарська, Тореза. У них влади кажуть: «Треба потерпіти, війна йде!» А шахтарям виплатили по 25 відсотків зарплати, в тому числі і працівникам Зуївської ТЕС, і «дырочникам». Гірників активно агітують їхати в Якутію, обіцяють офіційне оформлення та інші пільги… З «Шахтарській-Глибокої» (велика шахта в Шахтарську. — Авт.) за місяць звільнилося 200 осіб! Дуже багато ковбасних підприємств розвелося, роблять від найдешевших сортів до більше ніж за 1000 рублів за кілограм. Торгівлі на ринку немає, всі продавці «плачуть, але продовжують торгувати», — описав реалії «ДНР» донеччанин.