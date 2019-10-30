«Репетирував провокацію?» Яременко спіймали на брехні про секс-листуванні. Фотофакт

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, навколо якого розгорівся скандал через листування про інтимні послуги, задовго до цього зареєструвався в соціальній мережі для знайомств Tinder.

Підтверджує скріншот опублікувала у Facebook журналістка Емма Антонюк

Примітно, що парламентарій раніше запевнив, що влаштував провокацію, проте фото свідчать про інше.

«Вереснева листування з подругою. Я так розумію, Богдан Яременко вже тоді почав планувати провокацію для наївних журналістів. Або це провокація провокації. Як все заплутано», – відреагувала Антонюк.