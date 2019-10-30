Відведення військ в Золотом: як оскандалилися в ООС і чому варто припинити процес

У вівторок, 29 жовтня, почалося дзеркальне розведення військ на ділянці біля Золотого. Згідно з повідомленням прес-штабу Операції об’єднаних сил, це стало можливим із-за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня, що є головною умовою для старту відведення сил. Але українці не погодилися з таким твердженням, нагадавши ООВ про щоденних зведеннях, в яких говорилося про постійні обстріли Золотого.

Під офіс президента активісти вийшли з акцією «Ні кроку назад», а добровольці в Золотому-4 заявили, що залишаються на місці незважаючи на розведення сил. Чому був дан старт процесу відводу без дотримання всіх заходів безпеки, і що збираються робити активісти.

Як почалося розведення військ

Першим інформацію про початок відведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Золотого повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко. Будучи в Маріуполі на інвестфорумі разом з українським президентом Володимиром Зеленським, він заявив, що ВСУ і «ЛНР» вже запустили сигнальні ракети на знак готовності до відведення сил.

«До зустрічі в «нормандському форматі» буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. В Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня», – сказав Пристайко.

Вадим Пристайко

Така заява викликала резонанс в українському суспільстві, але ще більше здивування було від реакції штабу ООС, в якому заявили журналістам, що інформація міністра Пристайко не підтверджується. І начебто це трохи заспокоїло громадськість, але буквально через годину ООС публікує посаду в якому, в якому повідомлення про розведення військ таки підтвердили.

«Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, в 12:00 почався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Це стало можливим із-за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів», – йдеться в повідомленні.

Тобто, штаб ООВ, який безпосередньо контролює ситуацію на Донбасі, нічого про початок відведення військ не знав, в той час, як міністр закордонних справ України повідомляє про запуск сигнальних ракет в Золотому будучи в Маріуполі.

Але обурило українців зовсім інше, в повідомленні ООС було написано, що початок процесу стало можливим «з-за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня». Якщо подивитися всі зведення прес-штабу за останній тиждень, можна з упевненістю сказати, що обстріли були. Правда в прес-центрі робили певну позначку про те, що обстріл вироблялися (за межами ділянки розведення). Так сказати, якщо кулі долітали кілометром лівіше або правіше, це не вважається.

Щоправда, в одній із зведень, за 27 жовтня, все ж є інформація про обстріл Золотого вже в межах ділянки розведення, які відбулися 26 жовтня. Це сталося всього за три дні до заяви про дзеркальному відвід військ в районі цього населеного пункту.

Скрін

Цей факт не пройшов повз користувачів соцмережі, які тут же обрушилися зі шквалом критики на адресу штабу ООС. Українці звинуватили командування у брехні, у відсутності совісті та елементарної логіки.

скрін

В ООС поспішив виправдатися перед українцями заявивши, що хоча обстріл 26 жовтня і був зафіксований представниками Об’єднаних сил, але ось місія ОБСЄ його не помітила.

У прес-штабі пояснили, що фіксацію обстрілу позицій Об’єднаних сил (і ділянок розведення зокрема) проводить українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація провокацій останніми проходить на підставі інформації з відеокамер місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.

Протягом дня про початок розведення військ в Золотому підтвердили в Росії, в невизнаних республіках «Л/ДНР» та ОБСЄ.

Цікаво на повідомлення про відвід сил зреагував президент Володимир Зеленський, який в цей момент, як відомо, перебував у Маріуполі. У кулуарах інвестфоруму журналісти попросили президента прокоментувати ситуацію з розведення військ, що Верховний головнокомандувач відповів, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС.

У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. «Чудово, чудово», — відреагував Зеленський.

«Все відбувається спокійно. На цій ділянці немає ніякого обстрілу», — додав він. Зеленський пояснив, що дзеркальний відведення військ почався, тому що місія ОБСЄ українська сторона зафіксували семиденний режим тиші» на цій ділянці. Тут знову ж згадуємо зведення ООС за 26 жовтня.

«Ні кроку назад»

Обурені такими новинами українці, ввечері, 29 жовтня, зібралися під Офісом президента Володимира Зеленського і влаштували акцію протесту

Активісти назвали свій мітинг «Ні кроку назад». Під ВП зібралися близько 400 чоловік, вони прийшли з прапорами та національною символікою. Під будівлею встановили три намети і палили фаєри.

Зеленському висунули вимогу зупинити відведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може призвести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Один з організаторів «опору капітуляції» Павло Білоус повідомив, що акції протесту триватимуть, і люди мають право висловлювати недовіру всім тим, хто задіяний у цьому ганебному відступі. Але разом з тим, Штаб розробляє свій варіант плану з мирного врегулювання і досягненні миру на Донбасі.

«Ми почали системну роботу, ми не протестуємо, ми пропонуємо свій варіант виходу з цієї ситуації. Вже днями має вийти чорновий варіант нашого доктрини «Великого світу». Над документом зараз працює багато фахівців, починаючи від військових, закінчуючи дипломатами, народними депутатами поточного та минулих скликань», – розповідає ветеран АТО.

«15 листопада у нас буде великий форум, на якому ми представляємо основний варіант, обговоримо його ще раз, і вже 21 листопада ми представимо його ЗМІ і громадськості, і попросимо, щоб люди підтримали його. Тоді ми зможемо запропонувати владі свій варіант, а не те, що диктується з Кремля», – зазначив він.

На думку Білоуса, Україна зараз не повинна тікати і здавати свої позиції.

«Ми воюємо з такими жахливим ворогом, з яким ще не воював ніхто, крім Грузії. Це жорстокі люди, які моєму товаришеві з батальйону відрізали пальці на руках, іншим відрубували ноги, руки, пострілювали і залишали спливати кров’ю наших солдатів, тільки за те, що вони солдати. Це люди, які вилізли з найнижчих верств суспільства та стали ватажками так званих «Л/ДНР», якими керують ще більш підступні, досвідчені, страшні вихідці з КДБ, як Путін», – каже боєць.

«Ми зараз повинні не бігти, а вдарити і добивати. Це люди, які знищують цілі села, перетворюючи їх руїни. І з цим ворогом не те, що вступати в переговори, його потрібно, як скажену собаку відстрелити, спалити і закопати», – заявив Білоус.

Добровольці залишилися в Золотому

Активісти «Національного корпусу» і ветерани батальйону «Азов» знаходяться в населеному пункті ще з 6 жовтня. Лідер політичної сили Андрій Білецький повідомив, що добровольці будуть знаходиться в Золотому для захисту місцевого населення у разі відводу військ, що планувалося початися 7 жовтня.

Тодішній відведення зірвали постійні обстріли з боку російських терористів, втім, прес-секретар Нацкорпуса Роман Чернишов в коментарі OBOZREVATEL стверджує, що зрив процесу стало заслугою їх руху в Золотом.

На цих вихідних, 26-27 жовтня, стався ряд подій, пов’язаних з активістами, Зеленським та правоохоронцями. Так, у суботу в Золоте приїхав український президент, де провів бесіду з ветеранами «Азова», який закінчився скандалом.

Все почалося з того, що ветеран АТО і політик від партії «Національний корпус» Денис Бурштин запитав у Зеленського, планує зустрітися з учасниками акції «Ні капітуляції», однак президент заявив: «Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброя прибери. Ти мені не перекладай на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і перекладаєш мене на іншу тему».

На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

На наступний же день, у прес-службі МВС України, з посиланням на заступника голови Нацполиции Вадима Трояна, повідомили, що ветерани-добровольці, які зайшли в Золоте і мали легальне зброя, вивезли його в супроводі поліції з селища.

Таким чином, в районі підготовки до розведення військ в зоні ООС, зокрема, в Золотому-4 і Катериновці, як зазначив Троян, знаходиться лише група волонтерів без зброї. Частково цю інформацію підтвердили в «Нацкорпусе». Спікер політсили Роман Чернишов повідомив що зброя вивезено саме з села Золоте-4, але не з самого населеного пункту.

«Золоте складається з кількох сіл, так, адміністративно сполучених, але там є Золоте-1, Золоте-2 і так далі. Золоте-4 знаходиться в кілометрі від Первомайська, безпосередньо на лінії розмежування, де і розташувалися наші хлопці. Так от, зброю вивезли з Золотого-4 в іншу частину населеного пункту», – сказав він.

У понеділок, 28 жовтня, за день до старту відведення сил, стали з’являється повідомлення про те, що поліції Попаснянського району Луганської був введений режим «жовта зона», який забороняє кому-небудь крім жителів Золотого перебувати в населеному пункті. Бійці вважають, що таким чином поліція збирається їх «виселити» з селища.

Пізніше інформацію спростував заступник Нацполиции Троян: «Такої команди немає. Це неправда, це брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть в простих словах «хто-то кого-то буде штурмувати». Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. Я в житті цього не зроблю, це нісенітниця».

Що відбувається в Золотому зараз

На даний момент в районі населеного пункту триває процес розлучення військ, який триватиме до 1 листопада. Після вдалого відведення з обох сторін, що ще має підтвердити ОБСЄ, буде здійснюватися пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах певної ділянки.

Крім цього, штабі Об’єднаних сил офіційно підтвердили, що з 28 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі після початку розведення військ в Золотому ввели спеціальний режим «Жовтий».

«Наказом Командувача об’єднаних сил введений режим «Жовтий». Перебування і переміщення осіб здійснюється при наявності документів, що засвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, що при них знаходяться, транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Крім цього у військових з’явилися ще такі повноваження:

застосовувати в разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби у відношенні осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення операції Об’єднаних сил;

перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, які належать громадянам, на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій;

використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою).

Також військовим можна буде обмежувати або забороняти рух авто на окремих ділянках дороги. Також силовики мають право використовувати у службових цілях авто, що належать підприємствам і організаціям.

Як відомо, на території Золотого все ще знаходяться добровольці і ветерани «Азова», лідер яких чітко заявив, що люди будуть залишатися на своїх позиція, незважаючи на відведення військ.

У коментарі голова Київської організації «Національного корпусу України», боєць АТО Сергій Тамарін заявив, що вірити домовленостям з Росією вони не будуть, і називають подію здачею українських інтересів.

«Досить дивно вважати безпечними хоч якісь обстріл. Зараз відбувається повна здача українських інтересів, адже сама влада запевняла, що розведення повинно передувати 7 днів тиші, тобто без пострілів, вибухів, артвыстрелов і незважаючи на калібри або інтенсивність. Він не зберігався жодного дня. Наші люди фіксували обстріл приватного сектора, де живуть люди, які навіть штаб ООС опублікував. Але це ніяк не вплинуло», – говорить Тамарін.

Разом з тим добровольці не здаються, в їх планах домовиться про співпрацю з поліцією, і як цивільних патрулів працювати з правоохоронцями. Крім цього, активісти Нацкорпуса і ветерани «Азова» планують з’їздити і на інші ділянки розведення сил.

«Це та Катеринівка, і Петровське, понад 35 населених пунктів підлягає розведенню. Деякі з них – це Широкіно, Павлопіль, Водяне, Чармалик, ті села, де був «Азов», і ми знаємо, що там є цивільні. І де людей буде більше туди ми будемо їздити», – заявив він.