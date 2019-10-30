Журналісти б’ють на сполох: Штаб ООС видав таємний наказ по пресі

Ввечері 30 жовтня журналісти «Радіо свобода» з подивом дізналися, що в районі операції Об’єднаних сил для ЗМІ тепер діють особливі посилені правила.

Журналісти Мар’ян Кушнір і Андрій Дубчак проїжджаючи блок-пости зазнали тривалого і ретельного догляду, так як військові побачили у представників «Радіо Свобода» в багажнику сині бронежилети преси.

Виявилося, що зі Штабу ООС на всі блок-пости на Донбасі прийшло особливу вказівку щодо ЗМІ.

«Вечір в хату… Шановні Операція об’єднаних сил/Joint Forces Operation, то що там, кажете, за вказівку по пресі? Не знаєте? Дуже вже цікаво! Доповідаю голосом через рот поліцейського вже на іншому блок-пості. Наказ номер 26 командувача ООС — перевіряти, доповідати і далі ще щось там!!!», — обурився Кушнір.

Також цю інформацію підтвердив волонтер з Білої Церкви Юрій Москаленко.

«Журналістам дійсно в’їзд (на лінії розмежування в населені пункти, де проводять розведення сил – ред.) практично заборонений, але цивільним особам заборони на переміщення немає», — написав він на своїй сторінці в Facebook.