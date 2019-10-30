«Слуга народу» взявся за Ахметова

«Зелений» бізнес ДТЕК може потрапити під каток Антимонопольного комітету з подачі нового лобіста з пропрезидентської сили

У перших числах жовтня Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками порушення компанією «ДТЕК Західенерго» законодавства про захист економічної конкуренції. Генерація Ріната Ахметова підозрюється в монополізації ринку електроенергії в межах торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС».

Ця зона являє собою частину енергосистеми на Заході України, яка працює в синхронному режимі з європейською, і з якого здійснюються всі експортні продажу української електроенергії в Європу. Ключові продуктивні потужності «острова» належать до групи ДТЕК, що і зараз стало приводом для АМКУ вивчити її діяльність. Але для самого багатого «тимчасового переселенця» це далеко не останні погані новини.

Як стало відомо, вже найближчим часом, АМКУ може відкрити ще одну справу проти енергетичного крила Ріната Ахметова. Каталізатором для цього став депутатський запит «Про вжиття заходів щодо протидії зловживанню монопольним становищем окремих суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення економічної конкуренції на ринку електроенергії України».

На фото – Павло Фролов

За даними ЗМІ, його автором є нардеп від «Слуги народу» Павло Фролов. У своєму запиті голови АМКУ Юрія Терентьєву, датованому 16 жовтня, Фролов звертає увагу на тарифну проблематику, яка склалася в енергетичній сфері. І перша половина його звернення присвячена опису системи ціноутворення, яка існувала в президентську каденцію Петра Порошенка.

Мова йде про скандально відомою формулою «Роттердам», на підставі якої встановлювалися тарифи на електроенергію для теплової генерації. «Згідно умов цієї методики, теплові компанії (в першу чергу, ДТЕК) підняли для українських споживачів вартість електроенергії. Наприклад, її оптова вартість перевищила німецькі показники вдвічі. При цьому європейські енергетики платять ще й за викиди СО2, чого немає в Україні. Відповідно, формула «Роттердам+» почала розцінюватися як лобістська, корупційна і така, яка всупереч інтересам держави і суспільства задовольняла корпоративні інтереси підприємств-монополістів», – йдеться в депутатському запиті.

Формула «Роттердам+» була прийнята в далекому 2016 р., але з літа цього року на енергоринку сталася повне перезавантаження. Так, 1 липня вступили в силу зміни до Закону «Про ринок електроенергії», якими були впроваджені нові принципи формування цін на електроенергію: відтепер її вартість визначалася шляхом домовленостей між виробниками та споживачами електрики (а не за формулою). Здавалося б, навіщо в сьогоднішніх умовах згадувати про події давно минулих днів?

Відповідь на це питання полягає в тому, що спогади Павла Фролова про «Роттердам+» – не що інше, як прелюдія до його основним месиджем. У своєму запиті він вказує, що влітку цього року Національне антикорупційне бюро інкримінувало співробітникам НКРЭКУ, впровадила в життя «Роттердам+», «перевищення службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки».

«Прийняте НКРЭКУ рішення спровокувала істотне підвищення тарифів на електроенергію для населення. НАБУ вважає, що керівництво Нацкомісії запровадив схему «Роттердам+» в інтересах групи приватних компаній-монополістів. Тоді йшлося про заподіянні державі 18,8 млрд грн. збитків», – пише парламентарій. І тут же вказує на нову проблему. «Існуючий в Україні «зелений» тариф в 10 разів перевищує плату за електроенергію, яка виробляється атомними електростанціями. Крім того, цей тариф в Україні в середньому в 1,5-2 рази вище ціни «зеленої» енергії в країнах ЄС. Це створює передумови для продажу електроенергії на основі фіксованих «зелених» тарифів, які в 2-3 рази вище, ніж, наприклад, у Німеччині. Вже з 2021 року платити за неї доведеться понад 40 млрд грн/рік, що стане серйозним навантаженням на державний бюджет України. Замість цього доходи монополістів, зокрема, ДП «Енергоринок»…, повинні істотно зрости. Таким чином, наявні передумови для подальшої монополізації ринку електроенергії. На цей раз – в розрізі функціонування «зеленого» тарифу», – йдеться в запиті парламентарія.

Павло Фролов не має реноме людини, як мінімум добре розуміє енергетичні розклади. До обрання нардепом він був головним консультантом апарату ВР, а зараз очолює підкомітет з питань регламенту. Тому можна лише припускати, чому він раптово перейнявся проблемами ринку електроенергії. Особливо в світлі того, що підняті в його запиті теми дивно точно збігаються з позицією самого впливового представника «покоління Зе» Ігоря Коломойського, який раніше роздав на горіхи і ДТЕК, і оператора українських АЕС «Енергоатом».

На фото – Ігор Коломойський

«З 1 липня вступає в силу закон, який був прийнятий ще в 2017 році, але весь час відкладали. Зараз його вирішили ввести в силу, тому що типу нова влада, подивимося, як буде боротися з цінами, коли ціна електроенергії може завтра за рішенням «Енергоатому», який зговориться з Рінатом Леонідовичем шановним, у якого 40% електроенергії країни, а в «Енергоатома» 50%… Вони скажуть, що ціна у нас неприпустимо низька, давайте її в 2 рази збільшимо. Всі….Якщо б я вступив на посаду, це був би мій перший законопроект. Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться – у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є «Енергоатом» монополістом? Він виробляє половину всієї електроенергії. Якщо він монополіст, то однозначно держава повинна регулювати його ціни. Далі, є ДТЕК монополістом? Так, він є монополістом. Чи повинна держава регулювати ціни і тарифи? Повинно. Все простіше пареної ріпи» – заявляв Коломойський в інтерв’ю «Українській правді».

У своєму запиті Фролов вказує на те, що зараз в Україні працює 2100 МВт «зелених» сонячних і вітряних станцій, а вже до кінця поточного року група компаній, яка знаходиться під контролем Ахметова, готується наростити свої потужності і стати провідним виробником «зеленої» електроенергії з часткою ринку в 42%». «Прошу перевірити викладену інформацію про можливі зловживання у сфері «зеленого» тарифу, прийняти в межах встановленої законодавством компетенції заходи щодо забезпечення економічної конкуренції», – просить голову АМКУ парламентарій.

На фото – Юрій Терентьєв

У тому, що це звернення не залишиться без реакції АМКУ, можна не сумніватися. Юрій Терентьєв зараз керує комітетом на умовах випробувального терміну (він очолив АМКУ ще за Петра Порошенка і зараз намагається довести свою ефективність команді нового президента).

Нарешті, саме в ці дні в ДТЕК зайняті підготовкою до випуску єврооблігацій на 350 млн дол. Формально ці гроші потрібні групі Ахметова для подальшого розвитку «зеленої» енергетики, але одночасно цей займ грає для нього і захисну роль: західний ресурс залучається на умовах збереження прибутковості позичальника, і зниження «зеленого» тарифу до погашення цього кредиту однозначно викличе шквал критики з боку системних західних інвесторів, яких президент Володимир Зеленський пообіцяв особисто захищати.

У таборі Коломойського це розуміють, тому, ймовірно, і поспішають вдарити по «зеленому» тарифу до того, як у ДТЕК встигнуть «закредитоваться» на Заході по повній програмі.

oligarh.media