Індія планує відмовитися від російської зброї

Рада з оборонних закупівель індійського уряду, очолюваний Ракшей Мантри Шрі Раджнат Сінгхом, 21 жовтня 2019 року виділив $ 465 млн. на три програми з імпортозаміщення закуповуваної російської військової техніки. Керівник Ради повідомив місцевим ЗМІ, що перші два проекти включають в себе розробку і впровадження у виробництво протитанкових керованих ракет третього покоління і допоміжних силових установок для танків Т-72 і Т-90, третій — стосується систем РЕБ для гірської і високогірній місцевості.

«У той час як ПТУР третього покоління будуть забезпечувати функції „вистрілив і забув“ і „топової атаки“ в бронетанковому бою, допоміжні силові установки дозволять включати різні поновлення в системі управління вогнем і нічні бойові можливості танків. Це перший випадок, коли комплексна військова техніка буде спроектована, розроблена і виготовлена індійської промисловістю», — додав Ракші Сінгх. За словами чиновника, роботи будуть вести в рамках промислової політики Make in India («Робиться в Індії»), яка охоплює 25 секторів індійської економіки.

Для тих, хто не в курсі: курс на Make in India був запущений у вересні 2014 року і вивів Індію в 2015 році на перше місце за прямими інвестиціями, обігнавши по капіталовкладенню навіть США. Загальний обсяг інвестиційних зобов’язань Нью-Делі становить $ 240 млрд. У відповідності з цією політикою прямі іноземні інвестиції в оборонній промисловості не повинні перевищувати 49%. Менше тільки в ЗМІ: іноземці не можуть володіти більш ніж 26% місцевих газет і ТБ.

Зазначимо, що адміністрація прем’єр-міністра Моді неодноразово піддавалася жорсткій критиці за слабкі зусилля по заміщенню російської військової техніки продукцією з лейблом Make in India. Істотну роль у цьому відіграють, напевно, США, які через підконтрольні індійські ЗМІ нагнітають пристрасті. З іншого боку, самі індійці незадоволені станом речей. Саме тому в Країні слонів і мавп ллється потужний потік статей про руйнівних контрактах Нью-Делі з Москвою.

Треба сказати, пропагандистські стріли супротивників союзу Москви і Нью-Делі досягають цілей і навіть матеріалізуються в конкретні результати. Так, на місцевому заводі двигунів Avadi (EFA) розпочато випуск двигунів V-46−6 і V92S2 для основних індійських бойових танків Т-72 Ajeya і Т-90 Bhishma відповідно.

Що цікаво: як тільки Avadi (EFA) почав випуск двигунів, Індія оголосила про широкомасштабній програмі експорту своїх військових технологій, включаючи ракети BrahMos (клону російської протикорабельної ракети П-800 «Онікс», вірніше, його експортної версії — «Яхонт») в більш дрібні країни Азії, які бояться підйому Китаю.

Поки у Нью-Делі справи за продаж бойової техніки з клеймом Make in India сусідам по регіону йдуть погано, тим не менш, зрушення в цьому напрямку робляться серйозні. Зокрема, на параді на честь Дня Республіки присутні 10 глав держав Південно-Східної Азії аплодували танкам Ajeya і Bhishma з дизелями заводу Avadi (EFA).

Звичайно, кожна країна має право розвивати свою оборонну промисловість, тому можна було б не загострювати увагу на цій тематиці. Однак всупереч картинок нашого ТБ про міцну дружбу між Москвою і Нью-Делі мови немає, незважаючи на часті зустрічі лідерів. Гроші, безумовно, потрібні нашому ВПК, але дуже схоже, що Росія своїми руками створює собі небезпечного конкурента на світовому ринку озброєння.

З одного боку, якщо розібратися, ніхто, крім РФ, не піддався тиску у рамках Make in India, з іншого — у Нью-Делі, за великим рахунком, немає реальних партнерів з продажу зброї.

Так, в 21 столітті ми продали Індії гору зброї більш ніж на $ 14 млрд., тоді як США — на $ 2 млрд. (дані авторитетного Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру на 2014 рік). Але якщо те ж саме, що придбано в РФ, індійці купували б у американців, їм довелося витратити приблизно $ 70 млрд. Таких грошей у колишніх підданих англійської королеви немає, а не купувати вони не могли з урахуванням міжнародної обстановки.

Незважаючи на залежність від російської зброї, хмари навколо наших відносин згустилися після невдалої спроби Кремля розіграти «пакистанську карту». Ймовірно, в МЗС РФ вважають, що зближення з Ісламабадом відповідає національної багатовекторної політики Москви. Але індійці раптом буквально сказилися, керуючись принципом «друг мого ворога — мій ворог».

Наприклад, мало хто знає, що в Москві ось вже 18 років перебуває Джумма Маррі Балох, відомий лідер Руху за незалежність Балога і організатор сепаратистського руху за незалежність пакистанської провінції Белуджистан, який гостро критикує Індію.

Мова в даному випадку йде про Кашмірі, з-за якого може початися навіть ядерна війна між сусідами. Так от, доктор Джумма Марі відкритим текстом стверджує, що саме Нью-Делі відповідальний за кровопролиття в регіоні. На що відомий журналіст і політик Індії Раджеш Соами заявив, що Москва, приютив Джумма Маррі Балох, викликала страшне роздратування у його народу». Здавалося б, з чого б така реакція? Може, русофобія вже пустила свої отруйні коріння за Гималайскими горами, а ми не помітили?

Скоріше за все, причина в іншому: для Індії набагато небезпечніше — почалося зближення Москви і Пекіна. Адже, купуючи наше зброю, Нью-Делі довгий час розраховував на союзництво під час можливої війни. Проте якщо уявити, що індійці і китайці почнуть бойові дії, то КНР, напевно, попросить РФ припинити постачання боєприпасів, запчастин і зброї своєму ворогові. Як надійде Кремль, уявити нескладно. «І навіщо тоді ці гори зброї?», — задається питанням Раджеш Соами.

Нагадаємо, в липні 2017 року на плато, відомому як Доклам в Індії і Донгланг в Китаї сконцентрувалися війська обох країн, готові в будь-яку хвилину розпочати битву. Офіційна риторика сперечальників була сповнена загроз. Так, Пекін заявив, що «Індії буде добре згадати свою поразку у війні 1962 року, тим більше що КНР сьогодні багато разів потужніший, ніж тоді». Нью-Делі теж мовчати не став: «сьогодні Індія — це не Індія 1962 року, і країна цілком може захистити свою територіальну цілісність».

«Таким чином, зростаюча міць Китаю і зростаюча залежність Росії від Пекіна означає, що у Москви, можливо, немає ні волі, ні коштів, щоб допомогти Індії в майбутньому», — констатує Раджеш Соами, висловлюючи консолідовану точку зору уряду Моді. Отже, стагнація в нашій економіці і технологічне відставання РФ негативно позначається і на оборонних контрактах.

На цьому непростому тлі Індія рефлекторно зближується з США, розуміючи, що в разі чого — постачання озброєння, боєприпасів і запчастин з «зірково-смугастої» країни не припиняться. З іншого боку, Америка нерідко виявляла себе «поганим» союзником: зрада курдів є тому яскравим прикладом.

Якщо підсумувати всі перераховані вище фактори, то стає очевидним: Індія починає прискорено будувати свою оборонну промисловість, щоб повністю піти від зарубіжних поставок озброєнь, насамперед російських. Отже, будь-яка наша участь у програмі Make in India де-факто може означати безоплатну передачу вітчизняних військових технологій майбутнього конкурента.