Сегодня в мире празднуют Хэллоуин

31 октября отмечают один из самых жутких праздников в году.

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин (Ведьмина ночь) или канун Дня всех святых, который считается одним из самых жутких дней в году. По поверьям, в этот день злые духи и нечисть проникают на землю, а чтобы защититься от них, нужно надеть устрашающий костюм или поставить в доме вырезанное из тыквы страшное лицо.

По мнению многих исследователей, Хэллоуин является христианизированным праздником, который происходит от кельтских празднований жатвы и дня мертвых. Вероятно, у праздника языческие корни, он происходит от Савина – праздника, который праздновали все народы Британских островов. Название праздника происходит от слова Samhain, которое означало “конец лета”.

Древние кельты, которые жили на территории современной Великобритании, делили год на две части, светлую и темную. Когда темная часть (зима) сменяла светлую (лето), они устраивали празднества. Восприятия праздника, как темного языческого произошло из-за христианских монахов, которые писали о нем в Х-ХІ веках. Вместе с тем, уже с VIII века День всех святых начинает замещать Сивин, а взаимопроникновение католических и гаэльских обрядов заложили основу современного Хэллоуина.

Традиция выпрашивать сладости вечером 31 октября появилась только в XVI веке. Тогда это делали не только дети, но и взрослые. Тогда было принято надевать тканевые маски и ходить от одного дома к другому. А вот тематические костюмы и “светильник Джека” (человеческая голова, вырезанная из тыквы) появились на рубеже ХІХ-ХХ веков.

На данный момент наиболее распространено празднование Хэллоуина в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Несмотря на то, что это не государственный праздник, он почти настолько же популярен, как и Рождество.

По традиции, в этот день принято надевать специальные костюмы. И если изначально костюмы были страшными, то на сегодняшний день все зависит от фантазии того, кто собрался переодеваться. Устраивают также тематические вечеринки, при подготовке к которым следует обратить внимание на создание “страшной еды” и соответствующих декораций.

Не обходится в этот день и без просмотра пугающих фильмов или сериалов, которые создают нужный “жуткий” настрой.

Существует таже традиция выпрашивания сладостей. Дети надевают костюм, берут специальные ведерки в форме “светильника Джека” и идут от дома к дому с криками Treat or trick! (“Сладость или гадость”).

: zn.ua